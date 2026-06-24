Casos dos bancos Master e Digimais têm semelhanças preocupantes

Ao deflagrar na terça-feira a Operação Miragem, para investigar prováveis fraudes cometidas pelo Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, a Polícia Federal (PF) sublinhou que as práticas irregulares apuradas são semelhantes às do Master, do empresário Daniel Vorcaro, hoje preso. A instituição agora alvo das autoridades é suspeita de maquiar relatórios e balanços para esconder a sua real situação financeira. Para isso, inflava artificialmente o valor de ativos. Na busca por captar recursos, oferecia CDBs com retornos superiores ao CDI e acima da média do mercado, o que na prática ampliava os riscos do negócio.

O Master acabou liquidado pelo Banco Central (BC) e o Digimais não está livre de ter o mesmo destino. As semelhanças indicam que os casos não podem ser tratados como isolados. Sugerem falhas nos sistemas de supervisão financeira e de fiscalização, a cargo do próprio BC e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que no mínimo não atuaram de forma tempestiva. A fragilidade dos dois bancos e o alto risco de seus métodos eram conhecidos no mercado financeiro bem antes de a PF ir às ruas. Reportagens na imprensa também alertavam para os negócios insustentáveis.

Sob o impacto do caso Master, o BC reforçou a área de fiscalização. Novos servidores aprovados em concurso foram alocados no setor. Mas o movimento apenas repôs a perda de capital humano da autarquia, que tem de dar conta de um expressivo crescimento nos últimos anos do número de instituições financeiras menores, fintechs e gestoras de recursos. Será preciso rever a regulação para fechar brechas normativas e aperfeiçoar a supervisão, para detectar irregularidades e agir com maior celeridade.

Também é preocupante a debilidade da CVM, responsável por acompanhar os fundos de investimento. A manipulação dos valores de ativos de fundos deu lastro às fraudes. No episódio Master, esses instrumentos foram utilizados, em uma engenharia complexa de transferências de recursos, para desviar bilhões de reais e até, suspeita-se, lavar dinheiro do crime organizado. A CVM sofre com a falta crônica de pessoal e de verbas. Não tem meios para acompanhar o crescimento do mercado financeiro. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o governo federal apresentasse um plano de reestruturação da CVM.

É saudável buscar a diminuição da centralização bancária, promovendo maior concorrência. A diversificação de produtos financeiros é igualmente bem-vinda. Mas é preciso que essa tendência seja seguida por um acompanhamento eficiente, para inibir irregularidades. O Master deixou um rombo de R$ 50 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura o pagamento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Essa garantia era usada para seduzir investidores. Estima-se que o Digimais tenha R$ 8,5 bilhões em CDBs. Caso a instituição venha a ser liquidada, o prejuízo seria ainda maior. Em tese, a perda é coberta pelos bancos que injetam recursos no fundo. Mas, na prática, a conta acaba com os clientes, materializada em tarifas e juros. Uma atenção maior dos órgãos e das autoridades competentes, portanto, evita que a fatura das fraudes e irresponsabilidades acabe repassada à sociedade.



