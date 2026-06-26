Brasil deve perseguir menor dependência de fertilizantes importados

O Itamaraty deflagrou neste mês uma varredura internacional de emergência para assegurar o abastecimento de fertilizantes e de suas matérias-primas para o Brasil. Apesar de ser um dos maiores produtores globais de alimentos, o país importa entre 80% e 85% desses insumos essenciais para a agricultura. Trata-se de uma dependência que precisa ser reduzida e se torna mais incômoda a cada crise externa que afeta o fluxo de mercadorias ou faz os preços dispararem, como ocorreu com o início da guerra da Ucrânia, em 2022, e agora, com o conflito no Oriente Médio.

Distribuidores e produtores rurais mostram preocupação com os próximos meses, decisivos para a safra 2026/2027

O governo federal lançou em março de 2022 o chamado Plano Nacional de Fertilizantes, com a meta de chegar a 2050 com cerca de metade do consumo doméstico suprido de forma interna, mas até aqui muito pouco andou. Enquanto isso, distribuidores e produtores rurais mostram preocupação com os próximos meses, decisivos para a safra 2026/2027. Os estoques estão baixos e as importações caíram neste ano.

O fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã afetou o comércio. Cerca de 15% das importações brasileiras vêm dos países do Oriente Médio afetados pelo conflito. A China restringiu a exportação de ureia. Os EUA passaram a considerar fertilizantes tema de segurança alimentar. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) reportou que os negócios entre os países caíram 30% no primeiro quadrimestre, em função da guerra.

A prioridade brasileira, agora, é encontrar fornecedores de fertilizantes fosfatados ou de seus insumos básicos, como ácido sulfúrico e enxofre. No caso do enxofre, há ainda a concorrência do uso do elemento na produção de baterias para veículos elétricos. Há negociações em curso com China, Uzbequistão e Cazaquistão.

A guerra no Oriente Médio já afetou os preços dos alimentos no Brasil, tanto pelos combustíveis como pelo encarecimento dos fertilizantes. O IPCA-15 de junho mostra que, enquanto a inflação sobe 3,45% no acumulado do ano, o grupo alimentação e bebidas tem alta de 5,07%. Ainda que as cotações do insumo tenham recuado em relação ao pico, a escassez pode levar os produtores a usar quantidades menores nas lavouras, o que tende a reduzir a produtividade e afetar os preços ao consumidor. A preocupação consta inclusive no último Relatório de Política Monetária do Banco Central, publicado na quinta-feira. As importações brasileiras, que no ano passado chegaram a US$ 15 bilhões, se concentram no segundo semestre e, por isso, é relevante acelerar as tratativas com fornecedores.

Ainda na quinta-feira, a Petrobras oficializou a retomada do projeto de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas (MS), com um investimento de R$ 5 bilhões. Mas deve entrar em operação só a partir de 2028. A estatal confirmou que estuda novas ampliações em unidades do país. No Estado, a Águia Fertilizantes deu início neste ano à produção de fosfatados em uma planta de Caçapava do Sul e prevê inaugurar um novo projeto em Lavras do Sul em 2027.

O país tem uma carteira de projetos, em todas as regiões, capaz de fazer a meta ser atingida. Mas restam obstáculos ambientais, regulatórios, tributários e logísticos para que o que está no papel se torne competitivo e possa ser viabilizado.











