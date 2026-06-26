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Brasil deve perseguir menor dependência de fertilizantes importados

Restam obstáculos ambientais, regulatórios, tributários e logísticos para que projetos no papel possam ser viabilizados

Zero Hora

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