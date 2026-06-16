Acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã é frágil

As inúmeras pontas soltas no anunciado “memorando de entendimento” entre Estados Unidos e Irã para dar fim ao conflito no Oriente Médio recomendam prudência quanto às esperanças de que o acerto de fato leve paz à região. Os termos conhecidos dão a entender que a prioridade do presidente Donald Trump é reabrir o Estreito de Ormuz, para que o petróleo do Golfo Pérsico volte a fluir, as cotações da commodity se acomodem, os preços dos combustíveis recuem e a ameaça inflacionária interna arrefeça, a poucos meses das eleições para o Congresso norte-americano e em um momento de derretimento da popularidade do republicano. Todo o resto parece ser secundário para a Casa Branca, um erro que tem boas chances de significar a continuidade ou a retomada de hostilidades.

Trump na prática contenta-se somente com a abertura do Estreito de Ormuz

Pontos que deveriam ser centrais, como uma solução para os combates no Líbano entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, foram negligenciados. A busca por garantias de que o Irã desistirá de produzir armas nucleares fica para as negociações que deverão ocorrer em um período de 60 dias após a reiteração do acordo de trégua, na sexta-feira, na Suíça. O regime dos aiatolás voltou a afirmar que pretende cobrar taxas de navios que passarem pelo Estreito, enquanto os EUA garantem que não existirá pagamento.

Espanta que, pelo acordo anunciado no domingo, primeiramente pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, tenha sido informado que o trato incluía o fim das operações militares no Líbano, sem que o governo israelense tenha participado das tratativas e anuído com os termos. Neste momento, as forças armadas de Israel, como forma de defender o seu território de ataques do Hezbollah, ocupam o sul do Líbano, onde a milícia apoiada pelos iranianos está instalada. A ofensiva israelense continuou mesmo após o anúncio no fim de semana.

Um tratado de paz, para ser crível e sustentável, pressupõe que o Irã aceite parar de ajudar braços paramilitares na região, como o Hamas, na Faixa de Gaza, os Houthis, no Iêmen, e o Hezbollah. Sem essa certeza, Israel tende a manter a pressão sobre o território libanês, abrindo margem para o Irã também atacar alvos israelenses. Assim como Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta eleições neste ano, e a segurança é tema basilar para suas pretensões de se manter no cargo. Não abrirá mão de evitar ameaças ao país. Um acordo para estabilizar o Oriente Médio de forma duradoura, portanto, depende de uma negociação que envolva todos os atores regionais, com cada um concordando com concessões que signifiquem cessar agressões.

Por enquanto, Trump na prática contenta-se somente com a abertura do Estreito de Ormuz, voltando ao quadro anterior ao início do conflito. Os outros objetivos anunciados pela Casa Branca, como desmantelar o programa nuclear do Irã, neutralizar as capacidades militares do país persa e derrubar o regime opressor dos aiatolás, fracassaram ou ficaram inconclusos. O Oriente Médio não se tornou mais seguro e a população iraniana ficou mais distante de se ver livre da ditadura teocrática e militar que massacra o próprio povo para se perpetuar no poder.











