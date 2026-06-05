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A legítima defesa do Pix

Sistema de pagamentos instantâneo, criado por técnicos do Banco Central e usado por 170 milhões de brasileiros, é alvo de tarifas dos EUA

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