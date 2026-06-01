A astronômica movimentação de dinheiro do crime organizado

Contestar a decisão do governo dos EUA de classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas passa longe de minimizar os problemas causados por esses grupos ao Brasil e aos brasileiros. É incontestável que essas megaquadrilhas cresceram e se sofisticaram nos últimos anos, a despeito das constantes operações policiais e de outros órgãos públicos que capturam lideranças, sequestram ativos e desmantelam esquemas. O volume de dinheiro movimentado pelo crime organizado é astronômico e os prejuízo que causa à economia são colossais. São cifras que escancaram o poder que as facções adquiriram e reforçam a necessidade de o país combatê-las de forma mais eficaz.

São cifras que escancaram o poder que as facções adquiriram e reforçam a necessidade de combatê-las de forma mais eficaz

A partir de uma sondagem que fez com 1,4 mil empresas no ano passado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que o crime impacte as fábricas em ao menos R$ 107 bilhões ao ano. Desse total, R$ 39 bilhões são perdas pela concorrência com produtos irregulares e outros R$ 68 bilhões por custos com segurança privada. Conforme o Ministério Público de São Paulo, o faturamento do PCC apenas em negócios da economia real é de R$ 12 bilhões anuais. A Operação Carbono Oculto identificou R$ 46 bilhões em operações da facção paulista por meio de fintechs entre 2020 e 2024. Só nos últimos três meses, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou R$ 44,1 bilhões em movimentações possivelmente vinculadas a grupos criminosos do Rio. Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2025, mostrou que em 2022 o crime organizado faturou R$ 146 bilhões em negócios com combustíveis, bebidas, cigarro e outros ramos, ante R$ 15 bilhões em drogas.

Não há segmento da economia formal capaz de garantir estar imune à infiltração das facções, que usam empresas de fachada para lavar dinheiro. Essa percepção de contaminação, ainda que inadvertida, é que fez soar o alarme do risco de sanções a partir da decisão norte-americana da semana passada.

O crime organizado atemoriza as populações dos territórios que controla, se internacionaliza, se imiscui em instituições, se diversifica e usa instrumentos tecnológicos, tributários, societários e de mercado de capitais complexos. É uma profissionalização assombrosa, o que também exige qualificação dos órgãos do poder público investidos da tarefa de enfrentá-la.

Se há um aspecto positivo na celeuma instalada entre Washington e Brasília, é a possibilidade de o Brasil iniciar uma reação de Estado à altura da gravidade do problema. Isso requer maior preocupação com compliance no setor privado e cooperação dos entes federados na troca de informações entre polícias, Ministérios Públicos, Receita Federal, Coaf e secretarias de Fazenda, além do intercâmbio com outros países. O caminho inteligente da asfixia financeira depende de meios para seguir o dinheiro sujo. É preciso fortalecer a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em seu papel de regular e fiscalizar o mercado de capitais. Deve avançar também a PEC que garante autonomia financeira ao BC. Vai ajudar a autoridade monetária a dispor dos recursos necessários para investir em tecnologia e capital humano capacitado para rastrear transações ilícitas.



















