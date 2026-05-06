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Voto dos 60+ tem cada vez mais peso e pode ser decisivo

A abstenção dos idosos tem apresentado queda, enquanto na população em geral vem subindo nas últimas eleições

Zero Hora

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