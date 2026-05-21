Retrocesso eleitoral aprovado pela Câmara deve ser barrado pelo Senado

Faltou coragem e sobrou indignidade. Deputados federais e partidos se uniram em um conchavo silencioso na terça-feira à noite para aprovar, a toque de caixa e sem qualquer discussão, um pacote imoral de bondades que favorece as próprias siglas. As medidas contidas no projeto de lei votado, uma espécie de minirreforma eleitoral, diminuem e dificultam punições por irregularidades cometidas pelas legendas. É dever do Senado barrar a proposta, sob pena de as novas regras, mais frouxas, se tornarem na prática um convite para o cometimento de ilegalidades, pelo menor receio de responsabilização ou pelo incentivo de as penalidades serem demasiadamente brandas.

Esconderam a posição dos eleitores, mas não se eximiram da articulação para abrir a porteira para o mau uso dos fartos recursos públicos

A matéria não estava na pauta, mas foi incluída no início da sessão pelo presidente da Casa, Hugo Motta, partícipe da trama. A urgência foi aprovada em minutos e, em poucas horas, o texto foi chancelado em votação simbólica. Ou seja, os deputados escaparam de registrar nominalmente os votos. Esconderam a posição dos eleitores, mas não se eximiram da articulação para abrir a porteira para o mau uso dos fartos recursos públicos recebidos por suas agremiações _ neste ano, os fundos eleitoral e partidário foram irrigados com R$ 6 bilhões.

O acordo que levou à aprovação do projeto de lei foi amplo, como é de costume quando o Congresso legisla em causa própria. Uniu do indefectível centrão aos adversários PT e PL. Nenhum parlamentar ousou subir à tribuna para defender o projeto de lei de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) e de relatoria de Rodrigo Gambale (Podemos-SP). Deve ser registrado que apenas quatro deputados do PSOL, Novo e Missão discursaram contra a proposta.

A lista de generosidades concedidas pelos legisladores a seus partidos é extensa. O horizonte para o pagamento de dívidas das legendas, que é de 12 meses, passa para 15 anos. O prazo para o julgamento das contas partidárias cai de cinco para três anos. Se não ocorrer nesse tempo, o processo é extinto. A multa pela rejeição de contas das siglas fica limitada a R$ 30 mil. Atualmente, pode chegar a 20% do montante considerado irregular e é imposta ainda a devolução de todo o dinheiro. Também passa a ser proibida a suspensão de repasses e o bloqueio de verbas no semestre da eleição. O texto prevê que novas agremiações criadas por fusões não herdam as pendências dos partidos que se uniram. De pai para filho.

O rol de benesses é ainda maior e, já que a intenção era mesmo desmoralizar as regras, o texto diz que todas essas mudanças passam a valer imediatamente, burlando o princípio da anualidade. A norma prevê que, para vigorar, mudanças em regulamentos eleitorais devem acontecer ao menos um ano antes do pleito.

Aguarda-se que o Senado, repetindo a postura adotada na malfadada PEC da Blindagem, sepulte esse retrocesso. Nesta quinta-feira (21), no entanto, o parlamento deu um mau sinal. Em sessão conjunta do Congresso comandada pelo presidente Davi Alcolumbre, foi derrubado veto do Executivo sobre transferências de verbas federais a municípios no período eleitoral. Nem a base governista fez força para mantê-lo. A permissão de repasses às vésperas de os brasileiros irem às urnas é uma porta escancarada para o abuso do poder político.



























