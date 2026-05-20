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Projeto da UPF impulsiona a descentralização da inovação no Estado

Passo Fundo Valley tem potencial de reter e atrair talentos, fomentar o empreendedorismo e tornar a cidade referência

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