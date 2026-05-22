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Pressão por CPI do Master é jogo de cena

Nenhum dos principais grupos políticos quer, de verdade, uma comissão de inquérito sobre os malfeitos que envolvem o banco

Zero Hora

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