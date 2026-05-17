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Judicialização amplia risco para investimento da CMPC

Significa maior insegurança para a fabricante de celulose por possibilidade de atraso no cronograma ou de batalha nos tribunais que se arraste  acabe por inviabilizar o empreendimento

Zero Hora

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