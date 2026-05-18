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Insistir em Messias para o STF é reincidir em erro

O mais preocupante da teimosia de Lula é continuar a ter a confiança pessoal como principal critério

Zero Hora

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