Fardo tributário pesado mina a competitividade e corrói o poder de compra dos cidadãos

Organizado por entidades do comércio há 20 anos, o Dia Livre de Impostos (DLI) presta um serviço essencial aos brasileiros: mostrar o quanto é excessivo o peso dos tributos sobre o preço de produtos e serviços na ponta, um fardo que ao final é carregado pela população. Trata-se sobretudo de uma ação de conscientização para a sociedade não perder de vista a importância de ser mantida a mobilização pela redução da carga fiscal abusiva praticada no Brasil, que tira a competitividade das empresas nacionais e corrói o poder de compra do consumidor. A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), por meio das Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) espalhadas pelo país.

É ilusão imaginar vida em sociedade sem cobrança de impostos

A edição deste ano do DLI, ontem, reuniu dezenas de milhares de empresas, que praticaram descontos de até 70%, equivalentes à parcela do preço que é recolhida pelo poder público. Um dos produtos de maior simbolismo é a gasolina. Ontem, em cidades como Porto Alegre e Caxias do Sul, alguns postos comercializaram um volume limitado do combustível a R$ 3,99 o litro, enquanto a média cobrada nesses municípios até a semana passada, conforme a ANP, era de R$ 6,21 e R$ 6,41, respectivamente.

Os grandes indicadores também chocam. No ano passado, conforme estimativas da Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária chegou a 32,4% do PIB nacional. O patamar é recorde e escancara que quase um terço da riqueza gerada pelo país é tragado pela União, Estados e municípios. Não há como se conformar com essa proporção. Estima-se que os brasileiros trabalhem cinco dos 12 meses do ano apenas para pagar impostos. É outro dado estarrecedor.

É verdade que o percentual fica abaixo da média dos membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 34%. Mas esse é o chamado clube dos ricos. Nos países da América Latina e do Caribe, mais comparáveis à realidade brasileira, cai para 21%. O peso dos impostos não é apenas fatigante, mas muito desproporcional em relação à qualidade dos serviços públicos devolvidos aos cidadãos. O dinheiro tomado dos contribuintes não gera um retorno adequado e se perde em corrupção, ineficiências, incentivos fiscais mal avaliados e benesses para as categorias do topo do funcionalismo. De outro lado, as empresas nacionais, sufocadas, suam para concorrer nos mercados interno e externo, como bem ilustra o caso do varejo nacional de disputar vendas com as plataformas estrangeiras de e-commerce.

É ilusão imaginar vida em sociedade sem cobrança de impostos. São essenciais para o funcionamento do poder público, com a prestação de serviços básicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Mas deve ser exigida maior eficiência no gasto, para que seja possível aliviar o garrote. Espera-se que a reforma tributária entregue a simplificação prometida, sem elevar a carga. O país também precisa de uma reforma administrativa robusta, para racionalizar as despesas com pessoal. Não há também como o Brasil escapar de um ajuste fiscal profundo. O populismo que grassa no país e distribui bondades gera uma conta paga pela população, em forma de impostos.











