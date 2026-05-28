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Editorial
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Fardo tributário pesado mina a competitividade e corrói o poder de compra dos cidadãos

No ano passado, conforme estimativas da Secretaria do Tesouro Nacional, a carga tributária chegou a 32,4% do PIB nacional

Zero Hora

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