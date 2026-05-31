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Esforços têm sido insuficientes para combater a hesitação vacinal

O objetivo do Ministério da Saúde era vacinar contra a gripe 90% das crianças, dos idosos e das gestantes, mas os números no Rio Grande do Sul até sexta-feira ficaram muito aquém do razoável

Zero Hora

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