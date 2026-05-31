Esforços têm sido insuficientes para combater a hesitação vacinal

O poder público e especialistas em saúde precisam buscar respostas mais certeiras sobre as razões da baixa procura pela vacina contra a gripe no Estado. O diagnóstico preciso é necessário para que se tracem estratégias efetivas que elevem a adesão. Encerrou-se no sábado o período de maior mobilização para proteger os grupos prioritários, mas a cobertura alcançada frustra e intriga.

Isso fará com que mais pessoas procurem hospitais e emergências devido ao agravamento dos sintomas respiratórios

O objetivo do Ministério da Saúde era vacinar 90% das crianças, dos idosos e das gestantes. Os números no Rio Grande do Sul até sexta-feira ficaram muito aquém do razoável. A cobertura média nos grupos prioritários estava em 43%, menos de metade da meta. E isso a despeito de medidas adicionais adotadas por grandes municípios, como a vacinação itinerante, que vai até locais de grande circulação, e a busca ativa, como a que ocorre em asilos.

Apenas 32% do público-alvo de seis meses a seis anos estava imunizado contra a influenza, conforme dados da rede pública. É difícil compreender por que razões pais e responsáveis deixam de imunizar as crianças pelas quais têm o dever de zelar. No caso das gestantes, a cobertura estava em somente 50% e, nos idosos, em 61%. Crianças, grávidas e idosos são os três grupos mais vulneráveis e suscetíveis a hospitalizações e mortes.

Como já foi amplamente explicado, o imunizante não assegura que a pessoa não pegará gripe, mas reduz bastante o risco de complicações, internações e mortes. Trata-se também de uma barreira comunitária à circulação do vírus. A hesitação vacinal fará com que mais pessoas acabem procurando hospitais e emergências devido ao agravamento dos sintomas respiratórios. Com o sistema de saúde já estressado, crescem as probabilidades de falta de atendimento adequado e demora pela superlotação.

Divulgado na quinta-feira, o mais recente boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alertou que os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) continuam crescendo em todo o país. A elevação está associada a hospitalizações por influenza e pelo vírus sincicial respiratório (VSR). O RS, que uma semana antes estava em uma situação considerada de risco, agora foi reclassificado para alto risco. O Estado não atingiu ainda os números do ano passado, quando registrou recorde de casos fatais, mas os índices de SRAG superam 2023 e 2024. Até aqui são 322 óbitos, sendo 87 por influenza.

A desinformação, que inocula dúvidas sobre a segurança das vacinas, é uma das principais razões atribuídas para a baixa cobertura. Os esforços de esclarecimento mostram-se insuficientes. Aponta-se ainda a percepção de baixo risco da doença. É outro ponto em que o empenho informacional não tem gerado resultados. São citadas ainda barreiras como pontos de vacinação distantes ou que funcionam com restrição de dias e horários. Aqui o poder público não pode falhar, como foi o caso da falta de doses enviadas pelo governo federal, o que fez a prefeitura da Capital chegar a limitar o número de unidades com vacina disponível. Torna-se um desestímulo a mais.

A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é para os municípios abrirem agora a aplicação de doses para toda a população, mas preservando estoque para os grupos prioritários. É preciso manter os esforços para elevar a cobertura vacinal.



















