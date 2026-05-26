Debate sobre redução da jornada de trabalho está contaminado pelo fator eleitoral

Sob a influência do clima eleitoral, a Câmara dos Deputados prevê votar em plenário, nesta quinta-feira (28), proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, sem perda salarial e com redução da jornada semanal de 44 para 40 horas em duas etapas. Nesta quarta (27), o texto deve ser apreciado pela comissão especial da Casa que trata do tema.

Os deputados estão na iminência de tomar uma decisão sem garantias cabais de que ela trará ganhos para o país e ao fim não será prejudicial aos próprios trabalhadores

O apelo popular da matéria indica aprovação folgada. Essa previsão não significa consenso de que a mudança trará mais benefícios do que dificuldades à economia e ao mercado de trabalho. Pelo contrário. Diferentes estudos apontam para consequências distintas. Os deputados estão na iminência de tomar uma decisão sem garantias cabais de que ela trará ganhos para o país e ao fim não será prejudicial aos próprios trabalhadores. Trata-se de um debate que não deveria ser travado na antessala de uma eleição. E seria mais responsável se baseado em uma ampla análise das evidências existentes e nas condições observadas em outros países que fizeram mudanças semelhantes.

O relatório apresentado na segunda-feira, fruto de acordo entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, trouxe como principal novidade a previsão de uma implantação gradual da redução da jornada. As 44 horas semanais seriam reduzidas para 42 horas 60 dias após a promulgação da PEC. Doze meses depois, a carga semanal cairia para 40 horas. Será um prazo desafiador para setores intensivos em mão de obra.

As discussões em curso já ignoram as premissas para assegurar uma alteração sustentável. Outros países que fizeram essa transição foram beneficiados antes pelo avanço na produtividade do trabalho, graças à incorporação de tecnologia e à qualificação do capital humano. Esse é um indicador que, no Brasil, está estagnado desde os anos 1980. Também desconsideram que os custos para empregar no país estão entre os mais altos do mundo. Não há sinalização de redução de encargos para os empregadores. O único aceno de flexibilização é para os microempreendedores individuais (MEIs), que teriam o limite de faturamento ampliado e poderiam contratar mais de um funcionário.

A elevação do custo da hora trabalhada será inevitável. São várias as consequências possíveis. Empresas podem deixar de operar nos finais de semana, repassar as despesas adicionais para os preços ou optar por migração de vagas formais para informais. Ou podem ainda absorver o acréscimo de gastos com a contratação de mais funcionários, a depender da saúde financeira do negócio e das margens e do perfil de cada setor.

É natural trabalhadores desejarem mais tempo para a convivência familiar ou aprimoramento. A busca por qualidade de vida é aspiração legítima e defensável. Mas, no caso brasileiro, é uma mudança abrupta sem compensação aos empregadores, já submetidos a alta carga tributária, custos elevados para contratar e condições adversas como o juro alto, que tem levado a níveis inéditos de inadimplência.

Após votação na Câmara, a PEC vai para o Senado. Cabe uma análise cautelosa e sem açodamento. A tendência segue sendo de aprovação, mas é possível aperfeiçoar o texto para reduzir os riscos à economia e ao menos elevar o tempo de transição, para que setores mais sensíveis tenham maior prazo para adaptação. Uma discussão madura também dependeria da desvinculação do calendário eleitoral.







