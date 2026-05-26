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Editorial
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Debate sobre redução da jornada de trabalho está contaminado pelo fator eleitoral

As discussões em curso sobre o fim da escala 6x1 já ignoram as premissas para assegurar uma alteração sustentável

Zero Hora

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