Crescimento de homicídios ocultos no país requer atenção

A edição de 2026 do Atlas da Violência, publicada nesta semana, evidencia o avanço expressivo dos casos de homicídios ocultos no país na passagem de 2023 para 2024. Conforme o estudo, o crescimento teria sido de 88,6%, chegando a 7.083 ocorrências. Cabe às autoridades e instituições da segurança pública prestar atenção nesse indicador e buscar descobrir os fatores que teriam levado a esse alto nível de subnotificação de assassinatos. As políticas mais consistentes de prevenção e combate à criminalidade são feitas a partir de dados e evidências robustos.

É preciso zelar pela capacidade de identificar as mortes violentas intencionais.

O número estimado de homicídios ocultos é extraído das estatísticas de mortes violentas por causa indeterminada (MVCI). São os casos em que o poder público não consegue identificar se a razão do óbito foi um acidente, um homicídio ou um suicídio, por exemplo. Foram 17.207 MVCIs em 2024, crescimento de 23%, conforme o Atlas, estudo realizado em parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os pesquisadores desenvolveram um modelo – já utilizado em edições anteriores – que permite cruzar informações relacionadas ao incidente em si e às características da vítima para estimar quais casos provavelmente são assassinatos.

Não há clareza sobre os motivos das altas das MVCIs. Avalia-se que podem ter relação com a maior dificuldade de investigar e esclarecer certos casos. E ainda resultarem de falhas no compartilhamento de informações entre órgãos oficiais, como os de saúde e os institutos médico-legais com as polícias. Convém que os Estados revisem seus protocolos, como forma de encontrar as falhas e saná-las.

Dados mais próximos da realidade contribuem para conhecer melhor o cenário e traçar estratégias que possam de fato aplacar a violência. Não são números irrelevantes. Oficialmente, o país registrou 42.590 assassinatos em 2024, queda de 6,9% em relação ao ano anterior. Mas, se os casos ocultos fossem considerados, o Brasil poderia ter tido, na realidade, 49.663 homicídios, uma variação a mais de 0,3% ante 2023.

A incorporação dos dados de homicídios ocultos também mudaria o ranking dos Estados menos violentos. Pelas estatísticas oficiais, o Rio Grande do Sul teve em 2024 a quinta menor taxa, de 15,2 mortes por 100 mil habitantes. Levando-se em conta também os assassinatos prováveis, ficaria em quarto, passando Minas Gerais.

Em números absolutos, o Rio Grande do Sul até teve poucos homicídios ocultos em 2024. Foram 81, conforme o Atlas da Violência, quantidade bem abaixo de outras unidades da federação onde o problema parece ser bem mais grave, como São Paulo (2.824), Minas Gerais (1.218), Ceará (866) e Rio de Janeiro (682). Ainda assim, o crescimento no Estado foi percentualmente significativo (305%). Foram 20 possíveis casos em 2023, o menor número desde 2014. Trata-se de uma situação, portanto, que requer acompanhamento para evitar que os números continuem a subir. Um dos pilares do êxito gaúcho na queda da criminalidade nos últimos anos, com atenção especial aos municípios com maiores índices de violência, é a qualidade dos dados produzidos. É preciso zelar pela capacidade de identificar as mortes violentas intencionais.







