Contaminação política atrapalha o enfrentamento ao crime organizado

É lastimável que o debate sobre o enfrentamento ao crime organizado seja contaminado pela disputa ideológica e eleitoral. O gatilho para o tema ganhar de vez o status de uma das principais pautas da campanha foi a decisão problemática dos EUA de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. No lugar de discussões sérias conduzidas por entendedores do assunto, predomina agora a batalha retórica entre o governo federal e a oposição para fazer com que a sua versão seja a mais convincente para os eleitores.

A crítica ao enquadramento feito pelos Estados Unidos não significa que o Brasil possa se gabar de estar vencendo a batalha contra as facções criminosas

Precisa ser dito que PCC e Comando Vermelho, a despeito dos métodos violentos, não são grupos terroristas, conforme os conceitos mais aceitos. Não têm objetivos políticos, ideológicos ou religiosos. Movem-se por dinheiro, como máfias. A nova designação dos EUA não ajuda o Brasil a combater o crime organizado e pode até prejudicar essa tarefa. A afirmação é do insuspeito promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, o maior especialista em PCC no país. Gakiya diz que, com a nova classificação, será perdida a interlocução que o Brasil tinha com o FBI, a polícia federal dos EUA, e o DEA, órgão de combate ao tráfico, para a troca de informações, uma vez que o tema passa a ser responsabilidade da CIA, a central de inteligência, o que afeta o intercâmbio de dados.

Convém lembrar que partiu da família Bolsonaro boa parte da instigação para que os EUA tomassem essa decisão. A confirmação veio na mesma semana da ida a Washington do pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, onde se encontrou com Donald Trump e com o secretário de Estado, Marco Rubio. Em busca de um trunfo eleitoral, Flávio colocou os propósitos próprios, do clã e do seu grupo político acima dos possíveis riscos para o Brasil. A resposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva, cobrado por melhores resultados na segurança pública, é carregar nas tintas no discurso de que a iniciativa norte-americana ameaça a soberania e é uma tentativa da Casa Branca de interferir na eleição.

As implicações podem ainda ser econômicas. A designação tem o potencial de causar embaraços para o sistema financeiro, atrapalhar negócios de empresas e afetar o fluxo de investimentos para o país. Tanto por posturas defensivas como pela descoberta de eventuais conexões, ainda que desavisadas, com qualquer transação potencialmente vinculada a recursos do PCC e do Comando Vermelho. A insegurança jurídica que se cria é significativa. Cuidados terão de ser redobrados.

A crítica ao enquadramento feito pelos EUA não significa que o Brasil possa se gabar de estar vencendo a batalha contra as facções criminosas. Instituições federais e estaduais fazendárias, do MP e das polícias têm sido incansáveis no encalço das organizações e, de forma acertada, miram a asfixia financeira e o cerco a empresas de fachada. Mas a sensação da sociedade ainda é de que se enxuga gelo. PCC e Comando Vermelho tornaram-se transnacionais. Isso exige maior colaboração internacional, o que não pode ser confundido com ingerência. Esse lamentável episódio ainda pode ter uma consequência positiva se servir para um despertar. O de que o enfrentamento efetivo ao crime organizado e à infiltração que as facções promovem no poder público e na economia formal depende de uma colaboração estreita entre instituições federais e estaduais, imune à politicagem. Essa é uma causa do Estado brasileiro.















