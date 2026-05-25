Chance de El Niño intenso reforça o chamamento à solidariedade

O governo gaúcho lançou nesta segunda-feira (25) a Campanha do Agasalho 2026. A da prefeitura de Porto Alegre será apresentada nesta terça (26). Outros municípios, como Caxias do Sul, estão com a edição deste ano da iniciativa em pleno andamento. É uma mobilização já tradicional no Rio Grande do Sul, deflagrada com a chegada dos meses mais frios, e costuma engajar poder público, instituições, escolas, empresas e organizações da sociedade civil, conectando quem pode doar a quem mais necessita da solidariedade para atravessar o inverno gaúcho.

Cumpre lembrar que tempestades violentas, transbordamentos de rios e alagamentos são relativamente costumeiros no território gaúcho em temporada de chuvas acima da média

É possível que, neste ano, seja preciso reforçar o chamamento para a participação. Essa possibilidade decorre dos riscos cada vez maiores da formação de um El Niño muito forte, que talvez chegue de forma antecipada. Ou seja, além das baixas temperaturas, não se descarta que o RS sofra com o aumento da chuva que acompanha o fenômeno climático logo no início do inverno. Em meados deste mês, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa) dos Estados Unidos elevou o percentual de probabilidade de consolidação do El Niño no trimestre de maio a julho de 61% para 82%.

Como é amplamente conhecido, é uma condição que favorece a ocorrência de enchentes e alagamentos no Estado. Não se trata aqui de especular sobre a magnitude do fenômeno que deve se formar ou de comparar o cenário com o que levou às tragédias de 2023 e, principalmente, de 2024. Mas cumpre lembrar que tempestades violentas, transbordamentos de rios e alagamentos são relativamente costumeiros no território gaúcho em temporada de chuvas acima da média. Ainda existem milhares de famílias que habitam áreas de risco. A grande maioria delas é socialmente vulnerável e com frequência tem as residências invadidas pelas águas em períodos de chuvarada. Não raro, perdem o pouco que têm dentro de casa, como roupas, móveis e utensílios.

É verdade que o Estado avançou em sistemas de monitoramento e alerta. Isso permite agir com antecedência para evacuar locais e salvar vidas e pertences. Ainda assim, cabe também ser previdente nesse aspecto e se preparar para amparar rapidamente quem eventualmente necessite de doações para ter o sofrimento amenizado diante do frio e da umidade.

A Defesa Civil do Estado avalia ter um estoque suficiente de roupas e calçados. Por isso, prioriza agora o recebimento de itens de cama e banho, como toalhas, mantas, lençóis, fronhas e cobertores. Deve-se reforçar o apelo por peças em bom estado e higienizadas, que podem ser imediatamente usadas. Doação não é descarte. A prefeitura de Porto Alegre, por seu turno, já informou que neste ano o foco será em cobertores, roupas infantis e peças masculinas adultas, artigos que costumam chegar em menor volume aos locais de recebimento na cidade.

Os gaúchos deram inúmeras demonstrações de empatia e desprendimento nos últimos anos, em momentos dramáticos como a pandemia e as enchentes de 2023 e 2024. Quando foi preciso ajudar, ondas de solidariedade se formaram rapidamente, inclusive com a adesão de brasileiros de outros Estados. O frio é rotina no RS, e apenas ele já deve despertar o espírito fraterno. Espera-se que as piores previsões para o El Niño não se materializem, mas as lições do passado recente mostram a importância de se antecipar.







