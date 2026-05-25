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Chance de El Niño intenso reforça o chamamento à solidariedade

É possível que, neste ano, seja preciso reforçar a convocação para o engajamento nas campanhas do agasalho realizadas no Estado

Zero Hora

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