Câmeras corporais qualificam a segurança pública

A avaliação positiva do uso das câmeras corporais pela Polícia Civil gaúcha confirma o acerto da adoção da tecnologia no Estado. A utilização dos dispositivos traz transparência às ações dos agentes públicos de segurança. Protege os próprios policiais, é um incentivo adicional para a observação dos protocolos operacionais e proporciona maior confiança a cidadãos na interação eventual com membros das corporações da área. Quanto mais for possível ampliar o emprego no Rio Grande do Sul, melhor.

Não há dúvida de que a adoção dos equipamentos representa um salto civilizatório

Reportagem publicada na segunda-feira em Zero Hora mostra que tanto a cúpula da Polícia Civil quanto entidades sindicais aprovam a novidade, em uso há quase três meses nos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (DPM), de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), de Investigações Criminais (Deic) e na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). São cem equipamentos, utilizados por 155 agentes. Todos atuam na Capital.

A subchefe da Polícia Civil do Estado, delegada Patrícia Tolotti, considerou que as bodycams são "ferramentas fundamentais" e fortalecem a confiança entre a instituição e a sociedade. Atestou ainda que dão maior segurança jurídica aos policiais e colaboram para a precisão do registro de ocorrências. O vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS (Ugeirm), Fabio Castro, citou vantagens como transparência e proteção contra falsas acusações.

Não há dúvida de que as câmeras são um salto civilizatório. Só há desvantagens para uma minoria que se desvia dos comportamentos esperados de servidores do Estado. Esses acabam inibidos de manter condutas irregulares ou terminam enquadrados. A tecnologia ajuda ainda a esclarecer controvérsias em ocorrências, auxilia em investigações e na produção de provas. Também são bastante úteis, portanto, ao sistema de Justiça. Mas é essencial que exista zelo pelo uso correto dos dispositivos.

Na Brigada Militar (BM), a experiência está mais consolidada. A corporação começou a empregar as câmeras na farda, que gravam e transmitem imagens e sons, em dezembro de 2024. Hoje, são 1.250 equipamentos utilizados na Região Metropolitana. As estatísticas são autoexplicativas. Um ano depois, onde foi adotado o uso, os conflitos caíram 74%. Também foram reduzidos os registros de resistência (-87%), desacato (-70%) e desobediência (-65%). As mortes ocasionadas pela intervenção policial tiveram queda de 59%.

Não é à toa que cada vez mais Estados adotam as câmeras corporais. A Polícia Penal gaúcha e a Guarda Civil Metropolitana da Capital também as utilizam. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em processo de implementação do uso. Será interessante ainda observar o resultado da aplicação da tecnologia pelas equipes da Vigilância em Saúde de Porto Alegre.

Está em curso a aquisição de mais 1.745 câmeras para a BM. Até o fim do ano, devem ser distribuídas para batalhões do Interior. Não há, por enquanto, previsão de mais bodycams para a Polícia Civil. Aguarda-se que, em breve, seja informada à sociedade gaúcha a intenção de adquirir novos sistemas. São fundamentais para a continuidade do processo de qualificação da segurança pública, serviço essencial prestado pelo Estado.



















