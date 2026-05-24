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A força e os desafios da indústria do RS

Com 27% do PIB estadual e 870 mil empregos, setor busca superar desafios em inovação, logística e qualificação profissional

Zero Hora

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