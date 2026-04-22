Sistema que monitora agressores de mulheres mostra resultado

O crescimento dos feminicídios no Estado no ano passado e o aumento ainda mais significativo no primeiro trimestre de 2026 evidenciam a necessidade de reforçar as medidas de impacto imediato para frear os assassinatos por motivação de gênero. Em 2025, o Rio Grande do Sul registrou 80 casos, 10% acima de 2024. Entre janeiro e março deste ano, o salto foi de 50%. Incluindo abril, já são 27 feminicídios em 2026.

Como mudanças culturais são lentas, é basilar ter ações com repercussão rápida

As estatísticas do primeiro trimestre da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que 83% das vítimas não tinham medida protetiva vigente contra o autor do crime. O dado realça a importância de os casos de violência doméstica serem denunciados, de as mulheres buscarem ajuda e terem uma rede de apoio efetiva à disposição. É nesse contexto que se constata o acerto do programa de monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica, iniciativa em que o Estado foi pioneiro por meio de uma parceria entre Executivo e Judiciário.

O modelo tende a ganhar escala nacional com a lei sancionada neste mês pela Presidência da República que torna obrigatória a instalação imediata do dispositivo em quem ameaça. Também autoriza que, em cidades sem juiz, a medida seja aplicada pelos delegados. Ainda aumenta a pena por descumprimento de medidas protetivas. Antes, a Lei Maria da Penha autorizava o monitoramento, mas como opção.

Reportagem de Adriana Irion publicada nesta quarta-feira (22) em GZH mostra em detalhes o funcionamento do programa e traz números que comprovam a eficácia do acompanhamento em tempo real dos agressores para evitar que se aproximem das mulheres sob proteção. Desde a implantação da iniciativa, ainda em 2023, não foi registrado nenhum feminicídio nem tentativa de cometer o crime contra as vítimas sob o anteparo do monitoramento. É a prova inequívoca de que o sistema traz resultados. Durante todo o ano passado, além dos 80 assassinatos consumados, foram contabilizadas 263 tentativas. No primeiro trimestre de 2026, são 83 ataques que, felizmente, não tiveram desfecho fatal.

Já são 1.140 homens acompanhados em tempo real pelo sistema que dispara alarmes assim que são observadas transgressões das determinações judiciais, como rompimento da tornozeleira, fim da bateria ou ingresso dos agressores nas proximidades de onde a vítima reside ou trabalha. A intervenção é imediata, conforme a gravidade da situação. Pode gerar um contato dos agentes da sala de controle com o homem, avisando que ele deve se afastar, ou mesmo o envio de uma guarnição, em casos de maior risco. A maior parte das mulheres também é acompanhada pelo uso de um celular do programa, facilitando que se evite o encontro entre o ofensor e a vítima. Apenas no primeiro trimestre, foram 877 mil alertas. Mais de 3 mil vítimas de violência doméstica já foram atendidas.

O combate aos feminicídios é tarefa complexa. Depende, em grande medida, de um trabalho de educação das novas gerações, para que os meninos de hoje não se tornem futuros agressores. Como mudanças culturais são lentas, é basilar ter ações com repercussão rápida. Assim, espera-se que o programa de monitoramento se amplie conforme a demanda e contribua para a diminuição das trágicas estatísticas de feminicídios no Estado.























