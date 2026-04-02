Sinalizações promissoras para destravar projeto da CMPC

Foram promissoras as mais recentes sinalizações em torno da busca por solucionar o impasse do licenciamento do Projeto Natureza, da chilena CMPC. Aguarda-se que em breve possam ser anunciados entendimentos confirmando a continuidade do empreendimento, sem novos percalços que atrasem ou cheguem ao ponto de ameaçar a sua viabilidade. Trata-se do maior investimento já programado para o Rio Grande do Sul, informação suficiente para justificar a atenção que deve merecer. Prevê um aporte de R$ 27 bilhões. Contempla uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, um centro de pesquisa em Guaíba, um terminal portuário em Rio Grande e a expansão da base florestal.

O procurador-chefe do Ministério Público Federal (MPF) no Estado demonstrou compreender a relevância do empreendimento

Sabe-se que, no início de março, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a suspensão do licenciamento do projeto. Alegou que não teria sido feita uma consulta adequada a comunidades guaranis que habitam zonas impactadas, ainda que indiretamente. A Fepam tinha até o dia 26 de março para se manifestar, mas pediu novo prazo por ter de esperar parecer da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O órgão federal, por sua vez, também solicitou mais um mês para analisar o caso.

Nesta semana, uma comitiva do governo gaúcho e de representantes da CMPC esteve em Brasília para um encontro na Funai. O diálogo transparente e olho no olho é a melhor forma de compreender os entraves, dirimir dúvidas e tratar das possíveis soluções. Os relatos do encontro mostram que a Funai acompanha de perto a questão, tem ciência da importância do empreendimento e parece entender que até aqui a CMPC cumpriu todas as exigências apresentadas pela própria fundação para ouvir os povos originários que vivem na zona compreendida pelo projeto. A Funai não disse quando se manifestará formalmente, mas, se no final de março pediu mais 30 dias, é porque deve ter uma posição ainda neste mês.

Ao mesmo tempo, em participação em evento na Federasul, na Capital, o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Estado, Felipe Müller, também demonstrou compreender a relevância do empreendimento para o RS. Disse que os apontamentos feitos para a empresa são “corriqueiros” e afirmou que o MPF está aberto a debater os termos apresentados à CMPC para que seja possível alcançar um consenso. Deve ser saudado o interesse da instituição para resolver a questão com bom senso. Para isso, não precisa abrir mão dos ditames legais e da missão constitucional de ser guardião dos direitos das comunidades indígenas. Um empreendimento do porte do planejado pela CMPC por óbvio tem impactos que precisam ser bem analisados.

Desenvolvimento sustentável prevê equilíbrio entre os aspectos econômicos, ambientais e sociais. É disso que se trata quando se prega o entendimento entre as partes, evitando-se judicializações ou um impasse que ameace a implantação do projeto. O Estado precisa voltar a crescer com mais vigor e o megaempreendimento da CMPC, além dos milhares de empregos que vai gerar na construção e na operação dos novos ativos, movimentará uma vasta cadeia de fornecedores de produtos e serviços, o que significa renda e bem-estar para mais gaúchos.







































