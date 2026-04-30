Rejeição de Messias para o STF é histórica e sinal de alerta

Em uma derrota histórica para um governo brasileiro e com consequências políticas imprevisíveis, o advogado-geral da União, Jorge Messias, teve a indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitada pelo plenário do Senado. O escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou em outubro do ano passado na Corte, teve 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis. O desfecho confirma a debilidade do Planalto na articulação com o Congresso e põe em dúvida as condições de governabilidade do petista nos meses que restam em seu terceiro mandato. A última vez que a Casa recusou um escolhido pelo chefe do Executivo foi no longínquo ano de 1894, no governo do marechal Floriano Peixoto.

Grande parte da derrota pode ser atribuída a uma vingança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o governo Lula.

Trata-se também de um recado inequívoco da oposição direcionado ao STF. Crescem as chances de um processo de impeachment contra ministro do Supremo em um futuro talvez não tão distante. Cabe lembrar o que disse o presidente do STF, Edson Fachin, ao defender a adoção de um código de conduta pela Corte. Se o próprio tribunal não se autocorrigisse, acabaria forçado por outro poder da República. O episódio marcante da noite de ontem torna a eleição para o Senado ainda mais relevante e disputada.

Deve ser reforçado que, apesar de atípico, o resultado é revestido de total legitimidade. O plenário é soberano, como disse Jorge Messias após o revés sofrido, demonstrando altivez. Assim como é prerrogativa do presidente da República fazer a indicação, é competência do Senado, prevista na Constituição, aprovar ou rejeitar o ungido pelo ocupante de turno do Planalto. Hoje é possível afirmar que, na verdade, os senadores foram condescendentes demais com outros nomes, em especial no passado recente.

Grande parte da derrota pode ser atribuída a uma vingança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o governo Lula. Alcolumbre articulou contra Messias por ter como preferido para o cargo o senador Rodrigo Pacheco, preterido pelo petista. O fator que provavelmente determinou a rejeição também é fruto de uma distorção e é sintoma de um empoderamento demasiado do Congresso. A indicação para o STF não pode ser usurpada. Tampouco a votação deveria ser definida por desforra política, e sim pelo preparo do candidato para estar na Corte.

A Constituição é sucinta sobre os pré-requisitos para uma vaga de ministros do STF. Prevê apenas que devem ser brasileiros natos, terem entre 35 e 70 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. O fato irretorquível é que nos governos Jair Bolsonaro e Lula 3 a garantia de fidelidade foi o principal critério para a indicação, o que fez mal para o próprio Supremo, percebido pela sociedade como parte da polarização política. Seriam institucionalmente saudáveis escolhas que, além do saber e da ausência de máculas éticas, prezassem pela independência e pelo apartidarismo. Sem discutir seus méritos pessoais, é inquestionável que, se Messias fosse aprovado, se estaria repetindo uma escolha por maus critérios.