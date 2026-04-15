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Projeto de lei para reduzir jornada é oportunista 

A irresponsabilidade se deve à teimosia governista de ignorar as condições sob as quais a mudança seria sustentável

Zero Hora

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