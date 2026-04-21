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Possibilidade de El Niño intenso pede alinhamento para acelerar ações preventivas

Diques vêm sendo reformados, comportas são fechadas e casas de bombas recebem requalificação, mas o trabalho está longe de ser dado por concluído

Zero Hora

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