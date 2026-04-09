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Porto Alegre precisa reagir e estar entre as capitais líderes em alfabetização na idade certa

Ter o domínio da leitura e da escrita esperado para a faixa dos sete anos faz com que os alunos tenham melhores condições de aprendizado de outras disciplinas nas séries seguintes

Zero Hora

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