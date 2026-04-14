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Os danos do bloqueio do Estreito de Ormuz

Impactos nas exportações brasileiras e gaúchas para o Oriente Médio já foram sentidos em março e devem continuar a ser percebidos neste mês

Zero Hora

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