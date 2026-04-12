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Editorial
Opinião

O resgate dos penduricalhos no Judiciário e no Ministério Público

Nova resolução do CNJ e CNMP restabelece benefícios indenizatórios, permitindo pagamentos acima do teto constitucional para magistrados e membros do MP

Zero Hora

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