O escrutínio do indicado ao STF

Mais de cinco meses após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, será finalmente sabatinado na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A decisão final pela aprovação ou rejeição é do plenário da Casa, onde terá de conquistar o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. Mas é na etapa dos questionamentos, na CCJ, que Messias precisa ser submetido à provação de mostrar que está à altura do cargo.

Cabe principalmente à sabatina direcionar perguntas capazes de gerar respostas que demonstrem aos brasileiros quem seria Jorge Messias na Corte constitucional do país

Aguardam-se dos senadores indagações que testem o indicado quanto ao “notório saber jurídico”, um dos poucos pré-requisitos que a Constituição prevê para os designados, apesar de ser uma premissa vaga, com certa dose de subjetividade. Cabe principalmente à sabatina direcionar perguntas capazes de gerar respostas que demonstrem aos brasileiros quem seria Jorge Messias na Corte constitucional do país, e não apenas sua visão sobre temas controversos que serão enfrentados pelo tribunal.

O STF atravessa uma crise de confiança gestada por comportamentos questionáveis de parte de seus membros, como pouco comedimento em decisões monocráticas, avanço em atribuições de outros poderes, politização, verborragia e participação excessiva em seminários e confraternizações que sugerem conflito de interesses e, portanto, deveriam ser evitadas. Muitos desses eventos são patrocinados por empresas ou bancas com causas no STF. O tribunal também foi tragado para o embate político. Cresceu a percepção de que membros têm lado na polarização. Para piorar, integrantes da Corte acabaram envolvidos em negócios mal explicados vinculados ao Banco Master e a seu dono, Daniel Vorcaro.

De acordo com a Constituição, para ser ministro do STF é preciso ser brasileiro nato, ter entre 35 e 70 anos e, além de notável saber jurídico, reputação ilibada. Messias pode ser pontualmente criticado por sua atuação na Advocacia-Geral da União (AGU), como no recente caso de notificação extrajudicial à rede social X para remover ou rotular postagens contrárias ao chamado PL da Misoginia, demonstrando espírito censor. Mas, até aqui, não se conhecem em sua trajetória de servidor público de carreira condutas moralmente condenáveis.

Ainda assim, com a indicação de Messias, Lula perdeu a oportunidade de contribuir para começar a dissipar a imagem de um Supremo mais politizado e menos técnico e plural. O principal critério do petista neste terceiro mandato, também utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é escolher alguém de confiança, que não cause aborrecimentos em temas de interesse do governo ou do campo político de Lula no futuro. É uma condição distante dos princípios republicanos que deveriam guiar a escolha. A consequência é a continuidade da corrosão da imagem do STF, visto mais como prolongamento da disputa político-eleitoral do que como guardião imparcial da Constituição.

Dos senadores espera-se responsabilidade para uma avaliação sóbria acerca do indicado por Lula e das respostas que dará na sabatina. Sob pena de, se não demonstrar fidelidade à Carta e ao decoro esperado para o cargo, ser o primeiro rejeitado desde o longínquo ano de 1894.



























