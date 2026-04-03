Morte de agricultor em Pelotas ainda está à espera de elucidação 

Foi prudente a chefia da Polícia Civil gaúcha ao decidir transferir a responsabilidade do inquérito sobre a morte do agricultor Marcos Nörnberg para o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. O caso é complexo, controverso e gerou comoção. Afinal, foi abreviada a vida de um trabalhador inocente. Merece tratamento cuidadoso, que reforce a percepção de análise puramente técnica e imparcial.

Pedir o esclarecimento do caso Marcos Nörnberg não deve ser confundido com tentativas de aviltar a BM como instituição

Nörnberg foi morto na madrugada do dia 15 de janeiro, no interior de Pelotas, durante uma ação de policiais militares (PMs) eivada de falhas de planejamento, de erros de procedimentos de inteligência e de transgressões de normas operacionais. O desfecho fatal foi o resultado da decisão precipitada de entrar na propriedade do agricultor, após terem recebido informações de colegas do Paraná de que um sítio naquela região seria o esconderijo de uma quadrilha. Ao que parece, Nörnberg achou que era um assalto, atirou para defender a casa onde estava com a esposa e foi morto no tiroteio.

Na Polícia Civil, o caso tinha à frente a delegada Walquíria Meder, do DHPP de Pelotas. A determinação de levar a investigação para o órgão na Capital indica maior preocupação do Estado em demonstrar que produzirá uma investigação equilibrada e livre de qualquer risco de pressão, além de robusta e que leve a conclusão também sólida. A própria delegada concordou ser apropriado que a fase de juízo sobre as condutas passe a ser conduzida por agentes sem vínculos locais.

É uma decisão correta, ainda mais pelo resultado do inquérito policial militar (IPM) da Corregedoria da Brigada Militar, conhecido na quinta-feira. O entendimento foi de que os PMs não cometeram crimes militares na operação – teriam desferido os disparos em legítima defesa e não houve execução, o ingresso na propriedade teria justificativas e a esposa de Marcos não teria sofrido nenhum tipo de constrangimento ilegal, como ela sustenta. O IPM admite, no entanto, erros em série relativos às decisões que levaram à ação, com a possibilidade de punições disciplinares a cinco dos 18 policiais envolvidos, inclusive a expulsão da corporação. Pela repercussão do caso, as reações à conclusão do IPM são naturais. É compreensível a inconformidade da família de Nörnberg.

Isso reforça a importância de uma análise minuciosa e equidistante da Polícia Civil, à luz de perícias, depoimentos e dados levantados para esclarecer a sequência dos acontecimentos e a existência ou não de eventuais crimes. Exige-se também transparência. Não apenas a família, mas a sociedade gaúcha espera uma satisfação. Assim que a investigação for concluída e o inquérito for remetido à Justiça, devem ser publicizados os elementos que basearam a conclusão.

Por fim, convém lembrar que pedir o esclarecimento do caso e esperar eventuais responsabilizações, caso culpas individuais sejam comprovadas, não deve ser confundido com tentativas de aviltar a Brigada Militar como instituição. A corporação desempenha papel decisivo na queda dos índices de criminalidade do Estado nos últimos anos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também mostra que a letalidade policial no RS recuou 43% em 2025, a segunda maior queda do país, um sinal de avanço da qualificação e do profissionalismo dos homens e mulheres da corporação em abordagens e operações.











































