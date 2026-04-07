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Guerra, comida cara e apuros eleitorais

Com popularidade cambaleante, o governo Luiz Inácio Lula da Silva planeja uma série de bondades, assim como fez o então presidente Jair Bolsonaro, em 2022

Zero Hora

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