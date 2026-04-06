Entre avanços e vulnerabilidades nos sistemas de proteção contra enchentes

Painel da própria prefeitura da Capital mostra que a enchente de maio de 2024 afetou diretamente 160 mil pessoas, além de 39 mil edificações e 65,5 mil empresas no município. São números superlativos. Pelo fato de a tragédia climática ainda estar viva na memória dos porto-alegrenses e dos gaúchos, a probabilidade alta do retorno do fenômeno El Niño neste ano reacende o alerta na população. Também reforça a necessidade de revisitar o andamento dos projetos do poder público voltados a deixar a cidade menos suscetível a eventos semelhantes, mitigando os riscos de um cenário minimamente parecido ao de dois anos atrás se repetir. Esse acompanhamento, aliás, é igualmente imprescindível nos municípios das regiões mais afetadas, como o Vale do Taquari e a Serra.

Cabe seguir acompanhando de perto as reformas prometidas

Na Capital, o sentimento é de corrida contra o tempo para os trabalhos de reforço nos sistemas de proteção contra enchentes, como retratou reportagem de Marcelo Gonzatto na edição de ontem de Zero Hora. Em relação ao monitoramento anterior, em novembro do ano passado, nota-se avanço nos serviços em estruturas de vital relevância, como as casas de bombas, comportas e diques. No geral, em velocidade moderada, com alguns atrasos e sem finalização definitiva dos trabalhos em nenhuma das frentes. Obras públicas têm conhecidas dificuldades de celeridade devido às amarras burocráticas a que são submetidas. O acompanhamento pari passu da imprensa e da sociedade se presta para cobrar prazos prometidos.

É responsável ressaltar que, neste momento, não há razão para alarmismo. Inexistem indicativos sobre a possibilidade de o quadro de 2024 se repetir neste momento. À época, além de um El Niño forte, vários outros fatores coincidentes potencializaram as chuvas sobre o Estado, como um aquecimento considerado extraordinário na região do Atlântico Tropical e um bloqueio atmosférico sobre o centro do país. Por enquanto, também não há certeza sobre a intensidade do El Niño que deve vir.

O fenômeno, de qualquer forma, é associado a aumento de chuvas e enchentes no Estado e o aquecimento global tem potencializado a magnitude de eventos climáticos, tornando-os mais extremos. Após décadas de negligência com sistemas anticheias, cumpre ser previdente e não se agarrar às probabilidades.

As obras de resiliência climática, ademais, não são importantes apenas para evitar prejuízos de larga escala em episódios de rara gravidade. Tornam-se também relevantes para reduzir os transtornos em episódios de chuvas volumosas típicas de períodos de El Niño, quando cheias são comuns e alagamentos em áreas urbanas viraram corriqueiros. O reforço e o aperfeiçoamento dos sistemas também dão segurança a iniciativas de revitalização comercial e domiciliar de áreas da Capital como o Centro Histórico e o 4º Distrito, que estiveram entre as zonas da cidade mais afetadas no evento de 2024.

O fato é que, apesar do avanço nas obras e das melhorias nos diques, nas comportas e nas casas de bombas, a Capital ainda tem pontos de vulnerabilidade e não está totalmente preparada conforme o planejado para enfrentar um cenário parecido com o de dois anos atrás. Cabe seguir acompanhando de perto as reformas prometidas.















































