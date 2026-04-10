É preciso ir às raízes do alto endividamento dos brasileiros

Premido pelo endividamento e pela inadimplência das famílias em níveis recordes na antessala de mais uma eleição, o governo Luiz Inácio Lula da Silva vai sacar da cartola um novo programa para amenizar o aperto financeiro dos brasileiros. É possível que traga alívio momentâneo a alguns milhões de cidadãos nos próximos meses, mas outra vez trata-se de um paliativo. As razões de fundo que contribuem para o descontrole dos orçamentos pessoais seguem intactas.

Não será surpresa se, após um novo desafogo fugaz, o sufoco retornar em poucos meses

Desta vez, o plano é usar o FGTS. Uma medida deve liberar R$ 7 bilhões retidos como garantia de operações do saque-aniversário e pode beneficiar 10 milhões de pessoas. Outra prevê saque extraordinário para quitar compromissos. Seriam abatidas dívidas mais onerosas, como a do rotativo do cartão de crédito, ou atrasadas. Nessa segunda modalidade, o Fundo Garantidor de Operações (FGO) honraria os pagamentos na hipótese de novo calote.

Convém recordar que o Desenrola, que vigorou entre julho de 2023 e maio de 2024, ajudou cerca de 15 milhões de brasileiros em suas pendências. Reduziu endividamento e inadimplência. Mas logo em seguida o número de encalacrados tornou a subir. Os fatores que levam ao desequilíbrio das finanças pessoais continuaram a agir e em alguns casos se agravaram, a despeito do desemprego estar nas mínimas históricas e da renda crescer acima da inflação. Não será surpresa se, após um novo desafogo fugaz, o sufoco retornar em poucos meses.

Repositório de textos que estimulam o debate sobre temas nacionais, o blog do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV), traz um artigo recente que confirma percepções sobre a origem e a recorrência do problema. O texto dos economistas Katherine Hennings e Livio Ribeiro mostra concentração das dívidas em produtos com juros maiores, como o cartão de crédito e o crédito pessoal, consignado ou não. Endividamento e inadimplência crescem à medida que as faixas de renda caem. Os mais pobres estão puxando os índices e comprometendo mais a renda.

É um quadro alimentado pelos estímulos ao consumo e ao endividamento, que vêm do próprio governo, o que também se reflete na Selic, calibrada pelo Banco Central, hoje em asfixiantes 14,75% ao ano. O consignado CLT tem taxas em muitos casos bem acima do que foi imaginado pelo Planalto. Colabora para o descontrole.

Ao mesmo tempo, um processo positivo, a maior bancarização, mostrou-se cheio de efeitos colaterais. Entre eles, a disseminação de cartões de crédito e de transações digitais por uma população com baixa educação financeira, o que leva ao uso inconsequente. O crédito é amplamente facilitado, mas, sem o conhecimento adequado sobre funcionamento do juro e taxas cobradas, torna-se uma cilada. A esse problema somam-se outros, como a compreensão equivocada e o vício em apostas online.

Uma solução estrutural depende da disciplina financeira não só do cidadão, mas do poder público, para uma redução sustentável da Selic. Passa por repensar o estímulo ao consumo como principal motor da economia. É inevitável ainda alguma regulação que mitigue riscos de superendividamento, sem produzir distorções no mercado. Mas nada será suficiente sem um mínimo letramento financeiro da população, que produza conscientização e capacidade de identificar ciladas. _























































