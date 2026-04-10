Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

É preciso ir às raízes do alto endividamento dos brasileiros

Nada será suficiente sem um mínimo letramento financeiro da população, que produza conscientização e capacidade de identificar ciladas

Zero Hora

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