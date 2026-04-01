Opinião da RBS

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Editorial
Opinião

Diante dos inúmeros percalços, RS até teve um PIB honroso em 2025

Deve ser lembrado que anos de estiagem, não raro, se refletem em retração na economia gaúcha

Zero Hora

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