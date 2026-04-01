Diante dos inúmeros percalços, RS até teve um PIB honroso em 2025

Um olhar apressado sobre o resultado do PIB do Rio Grande do Sul em 2025 pode levar à conclusão de um desempenho frustrante. Afinal, a economia gaúcha cresceu apenas 0,9%, enquanto o resultado nacional foi bem superior, de 2,3%. Olhando-se em perspectiva, no entanto, é possível concluir que a atividade no Estado no ano passado até se mostrou resistente diante das inúmeras adversidades enfrentadas.

Os dados do Departamento de Economia e Estatística (DEE) do Estado, divulgados nesta semana, mostram que a grande diferença em desfavor dos gaúchos foi a agropecuária. No país, a alta observada foi de 11,7%, enquanto no Rio Grande do Sul, sob os efeitos de uma nova estiagem severa, foi registrada uma retração de 6,8% no campo. A falta de chuva prejudicou sobremaneira a lavoura de soja, a de maior peso na geração de riquezas no segmento. Ainda assim, outras culturas como arroz, uva, milho e fumo puxaram para cima o desempenho das atividades exercidas da porteira para dentro das propriedades rurais.

Note-se que os serviços no país avançaram 1,8%. Foi até em linha com o Estado, onde o setor evoluiu 1,7%. A indústria nacional, por seu turno, cresceu 1,4%, enquanto no Estado o resultado foi um pouco mais forte, de 1,7%.

Deve ser lembrado que anos de estiagem, não raro, se refletem em PIB negativo, consequência da vulnerabilidade da economia gaúcha aos humores do clima. Não foi o que aconteceu em 2025. O Rio Grande do Sul também foi uma das unidades da federação mais afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos EUA, com a elevação súbita de tarifas para até 50%, inviabilizando negócios para um grande número de setores industriais. Mas, dentro do possível, as empresas buscaram rapidamente novos mercados e o impacto acabou mitigado. Ao fim, o estrago foi inferior ao que chegou a ser imaginado.

Outro elemento relevante é o da base de comparação alta. O PIB gaúcho cresceu 4,9% em 2024, parte pela agropecuária, mas também graças aos esforços pela reconstrução após a enchente de maio daquele ano e às transferências de renda à população pelo poder público, como forma de apoiar os afetados pelo desastre climático. Assim, seria natural uma perda de fôlego em 2025.

É possível que, diante da recuperação em especial da lavoura de soja na safra 2025/2026, o Rio Grande do Sul tenha neste ano uma performance superior à média nacional. Esse desempenho, no entanto, não deve esconder que o Estado ainda tem pendente a tarefa de elevar de forma significativa a área de grãos irrigada para evitar a recorrência de PIBs negativos ou crescimentos baixos. Tampouco arrefecer o sentimento de urgência de dinamizar e diversificar a economia. Isso passa por fortalecer setores tradicionais. Mas também pelo empenho em consolidar o Rio Grande do Sul como polo de qualidade de vida, receptível ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de negócios ligados à tecnologia e à inovação. O desafio da demografia torna vital manter e atrair talentos. Impõe-se não esmorecer nos esforços para que o Estado volte a ter condições estruturais de crescer ao menos no mesmo ritmo do Brasil.



































