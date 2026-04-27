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Com as eleições se aproximando, um novo alerta para a violência política

O Brasil vem de dois pleitos presidenciais traumáticos, com casos de violência contra candidatos e eleitores dos principais polos políticos

Zero Hora

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