Com as eleições se aproximando, um novo alerta para a violência política

A tentativa de atentado no sábado à noite contra o presidente Donald Trump e possivelmente outros integrantes do governo norte-americano é um novo episódio a explicitar os riscos da radicalização política nos EUA. Por ser reflexo da polarização exacerbada que contamina a base da sociedade, também é um alerta para o Brasil, a poucos meses de mais uma eleição presidencial. Adepto de um discurso divisivo, Trump já havia sido alvo de outras duas investidas para atingi-lo durante a campanha à Casa Branca, em 2024.

O Brasil vem de dois pleitos presidenciais traumáticos, com casos de violência contra candidatos e eleitores dos principais polos políticos. Em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), o então postulante ao Planalto Jair Bolsonaro foi atacado por um militante de esquerda com distúrbios mentais. A facada que Bolsonaro levou quase tirou sua vida e repercute em sua saúde até hoje. No mesmo ano, em março, dois ônibus de uma caravana de Luiz Inácio Lula da Silva foram alvejados com tiros no interior do Paraná. No pleito de 2022, uma das passagens mais marcantes foi o assassinato de um guarda municipal em Foz do Iguaçu (PR), durante sua festa de aniversário, ornada com temas do PT, por um policial penal apoiador de Bolsonaro.

O risco está na insistência com a retórica virulenta que ultrapassa o debate civilizado, transforma oponentes em inimigos e incita o ódio entre os brasileiros

Imprensa, funcionários de institutos de pesquisa e mesários também costumam estar na mira da intolerância que aflora com mais força em períodos eleitorais. Uma pesquisa do Datafolha, publicada em setembro de 2022, indicou que 67% dos entrevistados admitiam ter receio de ser agredidos fisicamente por suas escolhas e opiniões políticas. E 3,2% dos ouvidos disseram já ter recebido ameaça por expressar suas posições nos 30 dias anteriores ao levantamento. O percentual, extrapolado, indicava que 5,3 milhões de eleitores sofreram algum tipo de intimidação pela preferência eleitoral. Um estudo da Anistia Internacional apontou que três meses antes da data do primeiro turno do pleito de 2022 ao menos um caso de violência política foi registrado a cada dois dias. Setembro, mês anterior à votação, teve 88% dos casos. O Observatório da Violência Política e Eleitoral no Brasil, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), catalogou, no terceiro trimestre de 2022, um total de 212 episódios. Dezoito foram homicídios.

As pesquisas de intenção de voto indicam que a tendência, até este momento, é de mais uma disputa renhida entre o petismo e o bolsonarismo. O passado recente e a continuidade do clima beligerante entre as candidaturas e correligionários acendem o sinal de advertência para mais uma eleição com um grau de tensão muito acima do aceitável. O contexto pede maior responsabilidade dos líderes políticos e candidatos. A crítica aos adversários e o confronto de ideias, mesmo em tom contundente, fazem parte da disputa democrática saudável. O risco está na insistência com a retórica virulenta que ultrapassa o debate civilizado, transforma oponentes em inimigos e incita o ódio entre os brasileiros. A política é o ambiente da disputa de visões e propostas em que é o vigor do argumento, e não a força bruta, que deve prevalecer.































