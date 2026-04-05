Barragens dos arroios Jaguari e Taquarembó ainda são promessas

Com as presenças do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do governador Eduardo Leite, foi simbolicamente entregue na última quarta-feira a conclusão da estrutura principal da Barragem do Arroio Jaguari, em São Gabriel. O imenso reservatório, que ocupará uma área equivalente a quase 1,8 mil hectares, foi anunciado em 2008, junto a outro semelhante, o do Arroio de Taquarembó, em Dom Pedrito. Foram projetos arrojados planejados após as estiagens que castigaram o Estado em meados dos anos 2000. A promessa era de que em alguns anos alavancariam a agricultura e a pecuária de municípios da Fronteira Oeste e da Campanha. Poderiam beneficiar uma extensão de até 117 mil hectares com irrigação.

Reservatórios devem ser objeto de estudo como exemplos de tudo o que deve ser evitado em obras públicas

É legítimo reunir autoridades e celebrar o fim de uma fase importante de uma das obras. Mas o fato é que ainda é incerto o dia em que a água da Barragem de Jaguari vai amenizar períodos de escassez de chuva na região. Os testes de enchimento vão levar mais 18 meses. Mais longínquo ainda é o ano em que estará em plena operação. Não se sabe quando serão construídos e muito menos finalizados os canais de irrigação, essenciais para distribuir a água e beneficiar mais propriedades do entorno. Licenciamento ambiental e anteprojetos estão em fases preliminares, sem cronograma.

Ao mesmo tempo que se saúda a entrega de uma parte importante do reservatório, fruto de esforços recentes para desamarrar uma série de embaraços, é preciso dizer que as barragens de Jaguari e Taquarembó devem ser objeto de estudo como exemplos de incúria e de tudo o que deve ser evitado em obras públicas. Desde que foram iniciadas, em 2009, sucessivos compromissos de prazo restaram frustrados. Foram inúmeras paralisações e longos períodos sem trabalhos. A lista de contratempos incluiu problemas no licenciamento ambiental, denúncia de fraude em licitações, falta de recursos e de material, empreiteiras que abandonaram o canteiro de obras e erros de planejamento e de projeto risíveis que levaram a retrabalhos. Logo nos primeiros anos contatou-se a falha básica da falta de previsão de canais de irrigação.

A Barragem de Jaguari, ao custo até aqui de R$ 365,7 milhões, sendo R$ 249 milhões do Estado e R$ 116,7 milhões da União, também beneficiará áreas de Lavras do Sul e de Rosário do Sul. Com o reservatório do Arroio Taquarembó, cuja estrutura principal deve ser finalizada em 2027, com mais R$ 250 milhões investidos, pontos de Dom Pedrito, Cacequi e Santana do Livramento serão contemplados. O sistema ajudará ainda a regular o nível dos rios em períodos de cheias.

Passaram-se 18 anos – e várias estiagens – desde que foram anunciados os mais portentosos projetos da área de recursos hídricos do Estado. Almeja-se que o restante a ser feito não se transforme em uma nova saga e, o mais breve possível, a água possa ser reservada e escoada para mitigar efeitos de secas e ampliar a produtividade de lavouras de soja, milho e arroz nas duas regiões da Metade Sul. Novos eventos extremos virão e, a despeito do absurdo atraso, as duas barragens ainda terão papel estratégico para os municípios beneficiados e ajudarão o Rio Grande do Sul a enfrentar melhor períodos secos.















































