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Barragens dos arroios Jaguari e Taquarembó ainda são promessas

Mesmo assim, ainda terão papel estratégico para os municípios beneficiados e ajudarão o Rio Grande do Sul a enfrentar melhor períodos secos

Zero Hora

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