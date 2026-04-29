Acordo UE-Mercosul, uma espera de mais de 25 anos

Esta sexta-feira, 1º de maio de 2026, é um dia de certa forma esperado há mais de duas décadas e meia. É quando entra em vigor, ainda que de forma provisória, o acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Foram anos e anos de negociações exaustivas, avanços e retrocessos, até que finalmente os países dos dois blocos pudessem começar a tirar proveito da retirada gradual de amarras e custos para transacionar.

Com o acordo, ganham a economia e os consumidores das nações envolvidas. As vantagens já são imediatas, mostra levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Dos 1,5 mil produtos das fábricas gaúchas vendidos para a UE, 500 passam a ter tarifa zerada nesta sexta-feira. Outros 400 já são isentos. No ano passado, o RS foi o sexto Estado que mais exportou para o bloco do Velho Continente. Foram US$ 2,79 bilhões. Itens das cadeias coureiro-calçadista, petroquímica e de autopeças estão entre os que terão impostos removidos imediatamente. A UE já é o segundo principal destino do comércio exterior gaúcho.

Dos 1,5 mil produtos das fábricas gaúchas vendidos para a UE, 500 passam a ter tarifa zerada nesta sexta-feira

Os benefícios não se resumem às operações bilaterais de compra e venda. A maior integração proveniente do acordo tende a estimular a atração de investimentos e o estabelecimento de parcerias e joint ventures entre empresas, facilitando que companhias gaúchas consigam integrar cadeias globais. Mas, de forma mais palpável, é nas exportações que os benefícios econômicos devem ser mais sentidos. Estima-se que, em 15 anos, os embarques do RS possam crescer US$ 800 milhões.

Bens que o Estado já negocia podem ganhar mais mercado e outros, com ganho de competitividade, terão a chance de se viabilizarem. Em entrevista à colunista Marta Sfredo, a embaixadora da UE no Brasil, Marian Schuegraf, cita que o RS tem potencial para incrementar exportações de alimentos, máquinas agrícolas, vinhos e espumantes, além de produtos da agroindústria sustentável, conforme ela, compatíveis com os padrões de exigência do bloco.

O tratado entra em vigor de forma provisória pelo fato de o Parlamento Europeu, que ainda precisa votar o acordo, ter decidido em janeiro encaminhar os termos para uma revisão do Tribunal de Justiça do bloco. O exame não tem data para ser finalizado. É uma manobra de países que se opõem ao tratado, como a França. A Polônia também tenta minar a negociação e, há poucos dias, anunciou que vai reforçar a ofensiva contra o acordo na Corte. Ainda que sobressaltos não possam ser descartados, a entrada em vigor, mesmo parcial, torna mais improvável uma reviravolta completa.

O pacto comercial deve desonerar mais de 90% da pauta do comércio bilateral. Terá implementação progressiva, ao longo de até 15 anos. Os ganhos superam os riscos, mas de fato, nos dois blocos, há setores sensíveis que temem ser duramente afetados por uma inundação abrupta de importados. O Brasil criou, em março, via decreto, mecanismos de salvaguarda que permitem agir em situações de ameaça a setores da indústria e da produção primária em caso de excesso de entrada de produtos europeus. São cuidados que não tisnam as amplas vantagens da liberalização do comércio que terá a largada amanhã e simboliza uma resposta à onda protecionista criada pelos Estados Unidos.



































