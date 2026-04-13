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A fila negligenciada do INSS

O certo é que, por incapacidade, estratégia para segurar gastos ou incompreensão dos reais motivos, o governo passou distante de cumprir o compromisso de campanha

Zero Hora

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