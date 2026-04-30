A chance de Lula elevar o STF

Pela prerrogativa do cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o direito de indicar um novo nome para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Caso decida submeter outro candidato à avaliação do Senado, deve adotar critérios mais republicanos para definir o escolhido. Se insistir na pré-condição da confiança pessoal, verá ser repetida a derrota fragorosa da quarta-feira à noite, quando o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo plenário da Casa, com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis.

Lula terá melhores possibilidades de emplacar um indicado que tenha reconhecida independência política, partidária e pessoal, além dos atributos de "notável saber jurídico" e "conduta ilibada", requisitos previstos na Constituição. Se optar por esse caminho e abrir mão de tentar colocar um aliado na Corte, rompe com o padrão viciado recente de busca de ministros politicamente afinados ou que prometam fidelidade canina ao padrinho. O próprio Lula, neste mandato, indicou para duas vagas no STF o seu advogado particular, Cristiano Zanin, e o seu ministro da Justiça, Flávio Dino. Apenas incautos poderiam crer que ambos teriam a imparcialidade esperada de juízes ao serem chamados a decidir sobre matérias de interesse do Planalto ou sensíveis para o presidente. A consequência é a perda da credibilidade da Corte perante os cidadãos.

faria bem ao STF um jurista ou acadêmico – homem ou mulher – amplamente respeitado pelos operadores do direito

No sentido contrário, faria bem ao STF se Lula levasse à apreciação do Senado um jurista ou acadêmico – homem ou mulher – amplamente respeitado pelos operadores do direito. Uma figura com currículo e obra sólidos, com trajetória ética imaculada e que fosse percebida como alguém que atuaria com autonomia no STF, leal apenas à Constituição. Imerso em uma crise de confiança, o Supremo precisa de nomes com perfil mais técnico, que o ajudem a se afastar da ideia de politização. É ruim para o país, para a democracia brasileira e para o próprio tribunal ser considerado por parcela expressiva da população como peça do jogo eleitoral.

A eventual sugestão de um nome incontestável também inibe possíveis movimentos protelatórios do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, artífice da rejeição de Messias. Com a aproximação do período eleitoral, torna-se exíguo o prazo hábil para os senadores avaliarem a indicação. Mas há tempo. Pela repercussão na opinião pública, qualquer sabotagem de Alcolumbre também seria dificultada se Lula optasse por alguém que melhor refletisse a diversidade brasileira, como um negro, uma mulher, ou ainda uma mulher negra.

É pouco provável que Lula abdique de fazer essa nova designação. A hipótese de não se reeleger hoje é bastante plausível. Abstendo-se, abriria caminho para o sucessor, talvez Flavio Bolsonaro, indicar quatro ministros, levando seus adversários políticos a ter maioria no Supremo nos próximos anos. Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes se aposentam compulsoriamente em 2028, 2029 e 2030, respectivamente. A única alternativa para Lula é optar por um nome que eleve o STF e ajude a Corte a começar a superar o momento de maior turbulência e desconfiança de seus 135 anos de história.