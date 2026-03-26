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Veredito pela responsabilização das redes sociais

Vários países buscam limitar ou vetar o ingresso de crianças e adolescentes em plataformas e mitigar riscos

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