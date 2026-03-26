Veredito pela responsabilização das redes sociais

São inúmeras e robustas as evidências de aumento de problemas de saúde mental em crianças e adolescentes pelo uso excessivo de redes sociais. Ansiedade, depressão, isolamento e baixa autoestima são alguns dos males associados à exposição demasiada a telas em uma idade de imaturidade neurológica. A compulsão é estimulada pelo design das plataformas, com recursos que prendem os usuários aos dispositivos eletrônicos.

Além de uma maior conscientização e atenção de pais, combater essa epidemia de adoecimento psíquico, capaz de gerar sequelas para toda a vida, exige alguma regulação e responsabilização das big techs. As grandes empresas de tecnologia já demonstraram que, se depender apenas delas, poucos controles serão adotados e as crianças e adolescentes seguirão expostos aos perigos do uso abusivo.

É possível que, diante do risco de uma avalanche de indenizações, as big techs passem a ser mais ativas e cuidadosas

É nesse contexto que se torna histórico o resultado de um julgamento encerrado nesta semana em Los Angeles, nos EUA, que considerou Meta (dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp) e Google culpadas na acusação de terem projetado as plataformas para viciar menores. A autora da ação, uma jovem hoje com 20 anos, alegou ter ficado viciada em redes sociais na infância, o que causou a ela depressão, ansiedade, pensamentos suicidas e dismorfia corporal.

O veredito tem o potencial de influenciar milhares de casos semelhantes em tribunais norte-americanos. Os advogados sustentaram que as plataformas são programadas para estimular o consumo desmedido por meio de mecanismos viciantes, como a rolagem infinita e notificações, e que incentivam a comparação social, como as curtidas.

Vários países buscam limitar o ingresso de crianças e adolescentes em redes sociais ou mitigar riscos. A Austrália proibiu o acesso a menores de 16 anos. A Espanha diz que fará o mesmo. A União Europeia investiga as empresas pelo emprego de uma arquitetura voltada a causar uma espécie de dependência, elevando o engajamento, o que significa possibilidade de exibir mais anúncios e obter lucros maiores – ainda que o efeito colateral seja o adoecimento mental de milhões de meninos e meninas. Ao menos duas dezenas de Estados norte-americanos já aprovaram legislações para restringir redes sociais a crianças. No Brasil, foi sancionado na semana passada o ECA Digital, para a proteção de crianças e adolescentes na internet. Entre os pontos contemplados estão a exigência de mecanismos confiáveis de verificação de idades para acesso às redes e a vinculação de contas de menores de 16 anos a um responsável legal. Também veda práticas manipulativas como a rolagem infinita, o recurso que exibe sucessivamente novos conteúdos.

O certo é que um cerco à irresponsabilidade e à omissão das big techs será bem mais eficiente se ocorrer nos EUA, onde estão majoritariamente sediadas. A Meta terá de pagar US$ 2,1 milhões à jovem autora da ação, e o Google outros US$ 900 mil. O TikTok e o Snapchat também foram processados, mas fizeram um acordo antes do julgamento. É possível que, diante do risco de uma avalanche de indenizações, as plataformas passem a ser mais ativas e cuidadosas.



























