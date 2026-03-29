Vacinação é um ato de proteção individual, mas também coletiva

Começou no sábado nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Muitos municípios, caso da Capital, dão largada na imunização gratuita contra a gripe nesta segunda-feira. São vários os fatores que devem levar profissionais de saúde, autoridades da área e o poder público a intensificar os esforços de comunicação para elevar a adesão à vacina.

Conforme o Ministério da Saúde, dados preliminares deste ano indicam maior circulação de vírus respiratórios, como o da influenza. Até a metade do mês, o país registrou 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que resultaram em 840 mortes. A gripe foi identificada como causadora de 28% das infecções.

O Rio Grande do Sul, marcado pela queda acentuada das temperaturas no outono e frio rigoroso no inverno, o que favorece a permanência de pessoas em ambientes menos ventilados, é especialmente sensível à gripe e já teve em 2025 números inquietantes. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Estado contabilizou no ano passado 3,4 mil hospitalizações devido à doença, número 48% superior a 2024. Foram 598 vítimas fatais, o dobro do ano anterior e um recorde para a série histórica iniciada em 2009, na pandemia de H1N1. As estatísticas são eloquentes: 79% dos hospitalizados e 76% dos mortos não foram imunizados.

Também preocupa que, nos últimos anos, a cobertura vacinal venha caindo no Estado. Convém reforçar que se vacinar é um ato de proteção individual mas também coletiva, por diminuir a circulação viral — e há pessoas que, por restrições de saúde, não podem ser imunizadas.

O outono na Capital e na Região Metropolitana, no ano passado, foi caótico com a superlotação das unidades de saúde

A vacinação reduz os riscos de complicações, de hospitalizações e de óbito. Ainda assim, todo ano, nos meses mais frios, há maior procura de hospitais e emergências por problemas respiratórios causados por diversos agentes infecciosos. O outono na Capital e na Região Metropolitana, no ano passado, foi caótico com a superlotação das unidades de saúde. Em meados de maio, governo gaúcho e prefeitura de Porto Alegre chegaram a decretar situação de emergência em saúde pública. A baixa adesão à vacina foi apontada como uma das causas.

Seria esperado que, com a lição de 2025, o poder público se preparasse melhor e ampliasse a capacidade de atendimento neste ano, diante de um previsível aumento da procura por amparo na época mais fria do ano. Mas, ainda no início deste mês, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre estava sob alerta pela superlotação das emergências hospitalares do município. A forma mais prudente de diminuir o risco de necessitar ajuda por problemas respiratórios e não encontrar é se vacinar.

A meta é imunizar 90% de crianças, gestantes e idosos, a prioridade entre os grupos com vacinação mais indicada, que incluem ainda indígenas, quilombolas e trabalhadores das áreas da saúde, educação e transporte, entre outros. Adiante será informado o calendário para o público em geral.