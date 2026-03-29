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Vacinação é um ato de proteção individual, mas também coletiva

No ano passado, o Rio Grande do Sul teve 3,4 mil hospitalizações e 598 mortes por gripe, recorde desde 2009

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