Opinião da RBS

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Uma safra maior, mas com ponta de frustração

Mesmo com as lavouras se desenvolvendo abaixo do potencial, o volume colhido tende a dar um impulso considerável para o PIB do RS em 2026

Zero Hora

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