Um despertar talvez tardio para o endividamento dos brasileiros

Após reiterados avisos, o governo Luiz Inácio Lula da Silva parece ter enfim acordado para o quadro alarmante do endividamento e da inadimplência dos brasileiros. Dados do Banco Central (BC) apontam que as famílias já comprometem 29% da renda para quitar créditos tomados, o maior nível em 20 anos. Um terço desse percentual é direcionado apenas para o pagamento do juro das operações. A preocupação levou o Planalto a orientar o Ministério da Fazenda a procurar uma solução para baixar taxas de alguns produtos financeiros, como o cartão de crédito.

O risco é o Planalto, premido pela urgência eleitoral e em um momento de popularidade claudicante, lançar mão de medidas que tentem reduzir o juro a fórceps

Sim, o juro praticado é obsceno. No cartão de crédito, supera 400% ao ano. Conforme o BC, são 101 milhões de usuários dessa modalidade. Destes, 40 milhões estão no rotativo, vendo a bola de neve se avolumar. Não faltam estatísticas a demonstrar o sufoco dos cidadãos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 80,2% das famílias possuíam alguma dívida em fevereiro, recorde da série histórica iniciada em 2010.

O risco é o governo, premido pela urgência eleitoral e em um momento de popularidade claudicante, lançar mão de medidas que tentem reduzir o juro a fórceps e gerem distorções no mercado que acabem agravando o problema à frente. A curto prazo não há muito o que fazer, a não ser estudar medidas estruturais, mais eficientes mas de efeito demorado.

Não há como eximir o governo de boa parcela de responsabilidade sobre a situação vigente. Ao longo dos últimos anos, não faltaram advertências sobre os efeitos colaterais da insistência em estimular o PIB via incentivo ao consumo. Foram repetidos os alertas de que a política fiscal expansionista forçaria o BC a elevar mais a taxa Selic para ancorar as expectativas inflacionárias. O país ainda passa por um aumento da bancarização, que, entretanto, não é acompanhada por um letramento financeiro adequado. O resultado é mais pessoas tomando empréstimo sem compreender os custos da dívida contratada, em um ambiente de alta do juro.

O limite do cartão de crédito passou a ser usado como se fosse extensão da renda por milhões de brasileiros. O próprio crédito consignado para trabalhadores CLT, arquitetado para ser barato, se tornou uma armadilha para um contingente significativo de assalariados pelas altas taxas praticadas em algumas instituições. Meritório, o Desenrola tornou-se mero paliativo.

O endividamento e a inadimplência são agora vistos pelo governo como uma das principais razões do mau humor das ruas, a despeito do mercado de trabalho robusto, do aumento da renda, da redução da pobreza e da desaceleração da inflação. No lugar da alta dos preços, são as dívidas que agora corroem os ganhos da população. É provável que, se o governo federal calibrasse melhor os gastos públicos, ele fosse mais parcimonioso no estímulo à tomada de crédito e tivesse um discurso menos leniente com os riscos fiscais, e a Selic talvez não precisasse chegar aos 15% ao ano, patamar em que estava há pouco mais de uma semana. E justo agora, quando se projetava um ciclo de corte do juro, o conflito no Oriente Médio traz novas pressões inflacionárias e ameaça a continuidade do alívio monetário. A imprevidência cobra o seu preço, com juros. O despertar do Planalto pode ser tardio.































