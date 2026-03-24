South Summit, uma aposta acertada

Há pouco menos de quatro anos, em maio de 2022, o Cais Mauá abria as suas portas para a primeira edição do South Summit fora de Madrid, na Espanha, onde teve início em 2012. Vivia-se a expectativa de que a atração de um dos principais eventos globais de inovação teria o potencial de tornar a Capital e o Rio Grande do Sul pontos reconhecidos no mapa-múndi do empreendedorismo digital.

A chegada da quinta edição do South Summit Brazil, a partir desta quarta-feira (25), mostra que as apostas estavam certas. Já enraizado em Porto Alegre, consolidou-se como um dos principais eventos do calendário mundial de encontros sobre inovação. E gera frutos, por fortalecer o ecossistema local e proporcionar conexões que dão a chance para startups gaúchas mostrarem que suas ideias podem ganhar escala.

O principal legado é a contribuição para adensar o ambiente de inovação

No primeiro ano do South Summit Brazil o mundo continuava a sentir as sequelas da pandemia _ que, aliás, acelerou a digitalização da economia. Não era diferente em Porto Alegre, onde segmentos como hotelaria e gastronomia ainda se reerguiam do período de restrições de circulação. O encontro representou uma lufada de ânimo para os ramos ligados ao turismo de eventos, uma das vocações da cidade, assim como no ano passado contribuiu para o processo de reconstrução da autoestima após a enchente de 2024.

Os números comprovam a evolução. No primeiro evento, o público esperado era de 8 mil pessoas. Em 2025, foram 23 mil, de 62 países. Um estudo da Alvarez & Marsal mostrou que a última edição movimentou R$ 134 milhões e gerou 2,1 mil postos de trabalho.

Mas o principal legado é a contribuição para adensar o ambiente de inovação. Além da inspiração, da troca de experiências e das reflexões que o evento proporciona, com a vinda de grandes nomes nacionais e internacionais _ empreendedores, altos executivos e pensadores _, a chegada a Porto Alegre de investidores e representantes de grandes fundos é oportunidade única de conectar as mentes irrequietas locais aos detentores de capital capaz de alavancar novas soluções.

Não há dúvida da capacidade do capital humano do Estado, espalhado em universidades, incubadoras, parques tecnológicos e startups. Proporcionar contato com quem sabe farejar ideias promissoras e tem recursos é a chave para que esses talentos possam desenvolver as suas potencialidades. Trata-se de um processo que tem como fim consolidar a Capital e o Estado como hubs de inovação internacionalmente reconhecidos, com o fomento à criação e ao desenvolvimento de negócios que empurrem as fronteiras do conhecimento. É um objetivo que vai ao encontro da premência do RS de diversificar a sua matriz econômica, reter e atrair cérebros.

No South Summit Brazil 2026, a disrupção da inteligência artificial (IA) permeará a maior parte das palestras e discussões. Mas o tema do evento neste ano é o conceito de Human by Design, que propõe reflexão sobre como o desenvolvimento de novas possibilidades, a exemplo das baseadas em IA, pode ser pensado a partir das necessidades humanas. O Cais Mauá, local que remete ao passado da capital gaúcha, será então, até sexta-feira, ponto de encontro para debater uma das principais inquietações do futuro da humanidade.























