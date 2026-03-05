Opinião da RBS

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São os vínculos com a “turma” dos figurões que interessam para passar a limpo o escândalo do Master

Cogita-se também que Vorcaro possa fazer uma delação premiada, hipótese explosiva que pressupõe pessoas ainda acima na organização criminosa

Zero Hora

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