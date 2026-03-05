São os vínculos com a “turma” dos figurões que interessam para passar a limpo o escândalo do Master

O país amanheceu estupefato na quarta-feira com as revelações sobre a estrutura miliciana batizada de A Turma, engendrada por Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, para espionar, hackear sistemas e ameaçar desafetos. Era a parte das mensagens extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal (PF) que desnudava o mergulho do banqueiro no submundo. Nas horas seguintes, entre a noite de quarta-feira e a manhã de ontem, já pululavam informações que reforçam as ligações do banqueiro com personagens influentes da República. Mais do que os porões da organização criminosa, são os vínculos com o andar de cima, a “turma” instalada nos três poderes, que interessam para passar a limpo o escândalo do Master e suas ramificações.

Os celulares apreendidos ainda podem trazer revelações arrasa-quarteirão

É verdade que, em alguns casos, são nomes já citados nos bastidores à exaustão, como o do senador do Piauí Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. “Um dos meus grandes amigos de vida”, disse Vorcaro sobre Nogueira, em uma mensagem. O político camarada, como é notório, apresentou emenda a uma PEC para aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milhão, na medida dos interesses do Master. A iniciativa foi comemorada pelo banqueiro em outra conversa recuperada. Aparece ainda uma ordem de pagamento de Vorcaro para “Ciro”. É preciso esclarecer se o senador agia por mais do que estima pessoal.

Ainda que os laços de Vorcaro sejam ecumênicos, do PL ao PT, são figuras do centrão, como Nogueira, que parecem mais implicadas. Lideranças do grupo planejaram um projeto de lei que dava poderes ao Congresso de demitir diretores do Banco Central (BC) – logo após o BC barrar a compra do Master pelo BRB, banco estatal do Distrito Federal. Outro figurão encontrado nas conversas e com laços conhecidos com Vorcaro é o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Mensagens mostram que o banqueiro deixou um helicóptero à disposição de Rueda e de Nogueira para um evento. As digitais de Rueda também estão na decisão do fundo de previdência do Rio de colocar quase R$ 1 bilhão em negócios do Master que deram prejuízo.

De quarta-feira até ontem, foram reveladas menções a uma série de celebridades dos três poderes, nos mais diversos contextos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro, o ex-governador paulista João Doria, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Há ainda outros medalhões da República que devem explicações, como o ministro do STF Dias Toffoli, os governadores Claudio Castro (Rio) e Ibaneis Rocha (DF) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Estima-se que Vorcaro, preso na quarta-feira, teve ao menos seis celulares apreendidos nas fases da Operação Compliance Zero em que foi alvo. A PF teria mais de cem aparelhos para periciar. O trabalho está apenas no início e ganhou novo ritmo com Toffoli fora da relatoria do caso. Os dispositivos ainda podem trazer revelações arrasa-quarteirão, ainda que deva existir prudência para separar meras citações de indícios de corrupção. Cogita-se também que Vorcaro possa fazer uma delação premiada. Essa hipótese explosiva pressupõe pessoas ainda acima na organização criminosa.







