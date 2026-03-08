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Risco de faltar óleo diesel em meio à colheita merece atenção

Farsul informou no sábado ter sido procurada por um grande número de produtores preocupados com a descontinuidade da entrega de combustíveis

Zero Hora

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