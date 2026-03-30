Pelo renascimento das ferrovias no Rio Grande do Sul

A imagem de um cemitério com mais de 500 locomotivas e vagões que se deterioram a céu aberto em Canoas, mostrada nesta segunda-feira em reportagem publicada em GZH, é um resumo funesto do abandono progressivo do transporte ferroviário no Estado nos últimos 15 anos. A movimentação de mercadorias sobre trilhos no território gaúcho, após a concessão da Malha Sul, em 1997, teve o auge em 2011. Depois, foi iniciada uma fase de declínio marcada pela sucessiva desistência da operadora Rumo de manter trechos e pelo sucateamento paulatino dos equipamentos. A intenção deliberada da empresa – diversas vezes denunciada – de deixar o modal se decompor no Rio Grande do Sul foi assistida com complacência por sucessivos governos em Brasília e facilitada pela ausência de força da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para fazer a Rumo cumprir seus compromissos.

Transporte ferroviário é sinônimo de competitividade, em especial para o transporte de granéis em distâncias longas. Significa menos uso de combustível, uma vantagem que neste momento se acentuaria diante do quadro de escassez de óleo diesel devido ao conflito no Oriente Médio. Trens tiram milhares de caminhões de estradas já saturadas, com problemas de conservação e inseguras para os usuários.

O fim do contrato da concessão atual, no início de 2027, exige a rápida definição de um modelo que assegure ao RS a possibilidade de voltar a aumentar o escoamento e a chegada de mercadorias por ferrovias. A reportagem de Humberto Trezzi e do fotojornalista André Ávila mostra que, neste momento, existem algumas opções à mesa. O governo federal estuda licitar de forma separada três trechos de ferrovias na Região Sul. Entidades empresariais avaliam que o ideal seria uma única concessionária administrar toda a malha. O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) defende outra fórmula: uma companhia seria responsável pela manutenção da infraestrutura e outras empresas fariam as operações logísticas. Espera-se que seja definido logo o modelo mais viável e capaz de atender às necessidades e às potencialidades do Estado. O leilão deve ocorrer ainda neste ano. Estima-se que a Rumo tenha de indenizar a União em até R$ 5 bilhões devido à deterioração do patrimônio. São recursos que podem ser usados na recuperação e na modernização de trechos, permitindo viagens mais rápidas do que as atuais.

Enquanto agoniza no RS, o modal segue em expansão no país. Segundo o Ministério dos Transportes, foram 555,48 milhões de toneladas movimentadas no ano passado, um volume recorde e 2,5% superior a 2024. No Estado, o desleixo fez com que, dos cerca de 3,8 mil quilômetros de trilhos concedidos em 1997, apenas 921 quilômetros continuem em operação, entre Cruz Alta e Rio Grande.

A tragédia climática de 2024 piorou a situação, interrompendo diversos trechos. O Estado ficou isolado do restante do país por ferrovias, um problema que nunca mereceu a devida preocupação por parte da Rumo, a despeito dos protestos do governo gaúcho e de entidades empresariais. A empresa apenas apresenta evasivas. Na prática, lavas as mãos. Com a concessão próxima de expirar, cabe manter a mobilização pelo renascimento das ferrovias gaúchas.



























