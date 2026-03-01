O uso do poder militar deve ser sempre o último recurso, após os esforços diplomáticos mostrarem-se frustrados ou a manutenção de canais de diálogo tornarem-se apenas um ardil. Esse é, infelizmente, o caso do Irã, bombardeado desde sábado pelos Estados Unidos e por Israel.

O regime dos aiatolás, opressor do próprio povo e fonte de terrorismo e instabilidade não apenas no Oriente Médio, mas no mundo, não abre mão de seu programa nuclear com propósitos que claramente vão além dos fins pacíficos. É indisfarçável o desejo do Irã de enriquecer urânio ao ponto de desenvolver uma bomba atômica. Uma arma com enorme poder de destruição nas mãos de fanáticos que sempre manifestaram o desejo de varrer Israel do mapa _ e de ameaçar outros vizinhos e países ocidentais _ não poderia ser uma hipótese tolerada pelo mundo civilizado.

A ofensiva norte-americana e israelense matou o aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, há 37 anos no poder, período em que oprimiu compatriotas, em especial mulheres e minorias, e liderou o país persa na política de financiamento do terrorismo no Exterior. Foram eliminadas outras figuras proeminentes do comando do país, como o chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas do Irã, Abdolrahim Mousavi, o ministro da Defesa do país, Aziz Nasirzadeh, e o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Pakpour. É um abalo sem precedentes no regime, ainda que novos nomes tenham sido designados rapidamente para as funções.

É inequívoco, apenas, que o Irã terá melhores chances de ser uma nação mais justa e próspera para os seus próprios cidadãos se o regime cair

Não há como prever os desdobramentos dos ataques. O Irã tem um exército numeroso, uma força militar de poderio razoável e tão logo foi atingido pelos bombardeios revidou, atingindo países vizinhos. O aparato de repressão interna é vasto e organizado e, mostra o histórico, capaz de esmagar sublevações domésticas, sem pudor de ser sanguinário. Também não são claras as motivações de Donald Trump para uma medida tão drástica e que pode ter inclusive repercussão negativa junto ao público norte-americano, dependendo de como o conflito se desenrolará.

É inequívoco, apenas, que o Irã terá melhores chances de ser uma nação mais justa e próspera para os seus próprios cidadãos se o regime cair. Talvez com a eclosão de uma nova onda de protestos do povo hoje tiranizado, levando à lona a ditadura teocrática em um momento de rara fragilidade. As recentes manifestações massivas que se alastraram na virada do ano, sufocadas com letalidade e prisões, comprovam a grande insatisfação dos iranianos.