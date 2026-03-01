O último recurso

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Não pode ser esquecido que o Irã fomenta milícias armadas e grupos extremistas na região, como os Houthis, no Iêmen, o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na Faixa de Gaza

Zero Hora

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