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Novo choque do petróleo reforça necessidade de descarbonização

O Rio Grande do Sul tenderia a ser um dos principais beneficiados, pelo significativo número de plantas de biodiesel

Zero Hora

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