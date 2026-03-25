Novo choque do petróleo reforça necessidade de descarbonização

Pela segunda vez em quatro anos, o Brasil e o mundo enfrentam um choque do petróleo por conflitos bélicos. Em 2022, as cotações da commodity dispararam após as sanções ocidentais contra a Rússia, causadas pela invasão à Ucrânia. Desta vez, foi devido ao fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, como resposta aos ataques dos EUA e de Israel, e aos danos a instalações industriais de energia no Oriente Médio, o que pode afetar a oferta por mais tempo. Antes e agora, a consequência direta é a contaminação inflacionária.

Choques de petróleo não são novidade. O atual não deve ser o último. A constatação reforça a importância estratégica de o país cumprir e, quem sabe, até acelerar os programas de descarbonização. Poucas nações têm o potencial brasileiro de produção de biocombustíveis. Os ganhos são múltiplos. Começam pela redução da emissão de gases de efeito estufa, passam pela dependência menor de importação de diesel e chegam à atividade econômica, pelo estímulo a diversos setores ligados à transição energética e à inovação.

O programa Combustível do Futuro, transformado em lei em outubro de 2024, já indica o caminho

O programa Combustível do Futuro, transformado em lei em outubro de 2024, já indica o caminho. Tem etapas sendo cumpridas. No ano passado, a mistura obrigatória de etanol na gasolina passou de 27% para 30%, o que ajudou o país a alcançar a autossuficiência atual no combustível. A adição de biodiesel ao óleo diesel de origem fóssil passou de 14% para 15% e a meta é chegar a 20% até 2030. Com a eclosão do conflito no Oriente Médio, entidades do agronegócio passaram a pressionar o governo federal para a mistura passar a ser imediatamente de 17%. Diminuiria, ainda que marginalmente, a necessidade de importação de diesel, hoje o grande nó a ser desatado e que gera perigo de falta de produto nos postos.

A demanda é analisada tecnicamente no governo. Um avanço maior ainda depende de desafios tecnológicos, como solucionar os problemas que o biodiesel causa em motores mais antigos. Mas cumpre lembrar que já existem no país caminhões e máquinas agrícolas rodando com 100% de biodiesel (B100). O Rio Grande do Sul tenderia a ser um dos principais beneficiados, pelo significativo número de plantas de biodiesel, que usam especialmente soja, mas também sebo bovino.

O programa Combustível do Futuro, com previsão de destravar mais de R$ 250 bilhões em investimentos, muitos já em curso, tem outras frentes. Uma delas é a do Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês). O objetivo é reduzir paulatinamente a emissão de gases causadores de efeito estufa nos voos domésticos, partindo de 1%, em 2027, até chegar a 10%, em 2037. O SAF é obtido de diferentes fontes, como cana-de-açúcar, milho, óleo de cozinha usado e resíduos da agricultura. Outras iniciativas preveem maior aproveitamento do biometano e do biogás na matriz energética e o uso do chamado diesel verde, também oriundo de matérias-primas renováveis, a ser adicionado ao produto de origem fóssil.

O Brasil é referência global em biocombustíveis e, diante do contexto de instabilidade internacional, sobressai pelos baixos riscos geopolíticos para investimentos em um momento em que o mundo também se inclina para a transição energética. A crise atual deve ser uma lição e uma oportunidade.























