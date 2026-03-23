Na importunação e no abuso sexual, o silêncio protege o predador

O caso do técnico de enfermagem de um hospital público de Porto Alegre preso na semana passada, acusado de importunação sexual por ao menos 14 colegas mulheres, chama a atenção para um crime que muitas vezes resta impune. Apesar do trauma, não raro as vítimas optam pelo silêncio. Se calam por vergonha, pelo receio de serem desacreditadas ou de sofrerem represálias.

Nos ambientes de trabalho, exige-se cada vez mais a adoção de códigos de conduta, conscientização interna e canais para comunicar comportamentos inapropriados

O episódio recente mostra a importância de esses predadores serem denunciados. Isso depende da existência de uma rede de acolhimento e de resposta efetiva, capaz de encorajar quem passa por esse tipo de violência. Nos ambientes de trabalho, exige-se cada vez mais a adoção de códigos de conduta, conscientização interna e canais para comunicar comportamentos inapropriados. Nas situações mais graves, impõe-se a intervenção policial.

As estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado indicam que, no primeiro bimestre, foram contabilizados 416 casos de importunação sexual no RS, aumento de 12,7% sobre igual período de 2025. As mulheres são as principais vítimas. Um quarto dos registros envolve menores de idade e em um terço a situação ocorreu na própria casa. Estabelecimentos comerciais e de saúde também estão entre os locais com relatos significativos.

É plausível que a subnotificação seja enorme. O caso do técnico de enfermagem é ilustrativo. As vítimas foram importunadas entre agosto e dezembro. Só após uma confraternização de final de ano, em que as funcionárias compartilharam entre si as experiências, perceberam a extensão do assédio e decidiram levar a queixa adiante, denunciando o comportamento ao hospital e à Polícia Civil. Em janeiro o homem foi afastado do trabalho, e responde a um procedimento administrativo. Mas, até então, prevalecia o silêncio pelo medo. Ou então o descrédito.

A importância da disseminação da informação associada a um acolhimento adequado e que passe segurança às vítimas também aparece nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. São impressionantes os resultados do Programa Libertar, idealizado pela escrivã da Polícia Civil Bianca Benemann. A iniciativa parte de uma palestra para estudantes a partir de 10 anos sobre o tema nas escolas. Em seguida, policiais se dirigem a uma sala reservada, onde alunos podem conversar individualmente com os agentes e relatar as violências que sofrem. Em 12 meses, o programa gerou 71 boletins de ocorrência de crimes sexuais, 13 medidas protetivas de urgência e quatro prisões preventivas. Trata-se de uma iniciativa que merece ser mais conhecida e expandida. Também não há dúvidas da existência de uma grande subnotificação de situações de abuso sexual de menores, muitas vezes cometidos por pessoas próximas. Ao irem até as escolas, explicarem sobre atos que são inadequados e garantirem um espaço de escuta, os policiais ajudam a quebrar o ciclo de sofrimento e impunidade.

A importunação no ambiente de trabalho e o abuso sexual de menores podem ser combatidos de forma mais eficaz com informação e a existência de uma rede de amparo que ouça as vítimas, apure as denúncias e aja. O silêncio protege o predador. _



















