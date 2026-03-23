Opinião da RBS

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Na importunação e no abuso sexual, o silêncio protege o predador

Crimes podem ser combatidos de forma mais eficaz com informação e a existência de uma rede de amparo que ouça as vítimas

Zero Hora

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