Megainvestimento sob preocupante incerteza

É preocupante a permanência do impasse em torno do licenciamento do chamado Projeto Natureza, da chilena CMPC. O caso gera inquietação pela simples razão de ser o maior investimento já previsto para o Rio Grande do Sul e, neste momento, estar envolto em uma névoa de incertezas quanto ao cronograma de instalação ou de exigências adicionais que teria de cumprir. Trata-se de um megaempreendimento orçado em R$ 27 bilhões, que prevê uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, a expansão de áreas florestais e um terminal portuário em Rio Grande.

Seria lamentável se o impasse se prolongasse por um período além do razoável, a ponto de a concretização do empreendimento sofrer uma ameaça real

No início do mês, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a suspensão do licenciamento do projeto por avaliar que não foi feita uma consulta adequada às comunidades guaranis que vivem em zonas impactadas. Solicitou ainda ao Ministério dos Povos Indígenas e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) que realizassem o processo de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI), que seria o procedimento adequado. O órgão ambiental do Estado tinha até quinta-feira para responder ao MPF, mas pediu mais 30 dias para se posicionar, informou a colunista Giane Guerra. Ainda seriam necessários esclarecimentos da Funai para decidir. O próprio órgão federal solicitou mais um mês para analisar o caso.

Convém ressaltar uma informação essencial. Apesar de estar há até poucas semanas bem encaminhado em termos de trâmites, o projeto depende da aprovação do conselho de administração da companhia. E essa deliberação está atrelada à liberação das licenças ambientais. Não é de todo despropositado concluir que o investimento não está totalmente garantido para o Estado. A CMPC alega ter cumprido as exigências anteriormente apresentadas pela Funai.

Seria lamentável se o impasse se prolongasse por um período além do razoável, a ponto de a concretização do empreendimento sofrer uma ameaça real. Uma iniciativa do gênero vem acompanhada de milhares de empregos diretos e indiretos, com a geração de novos negócios e mais arrecadação de impostos. Tudo isso poderia ser perdido, acrescentando-se ainda o abalo na imagem do Rio Grande do Sul como um lugar atrativo para grandes projetos. Em resumo, um desastre para um Estado que vem crescendo abaixo da média nacional nas últimas décadas e precisa se dinamizar.

Sabe-se que é atribuição constitucional do MPF proteger os interesses das populações indígenas, que no Brasil sofrem com um histórico de violações de seus direitos e, portanto, necessitam de atenção especial. Neste ano, celebram-se ainda os 400 anos das Missões Jesuíticas e essas comunidades guaranis são remanescentes dos povos que viviam nas reduções.

Assim, é preciso confiar que a CMPC e as instituições e órgãos públicos envolvidos no caso, com diálogo, sensatez e respeito às leis, chegarão a bom termo em um prazo que não seja demasiado. Progresso econômico, respeito à natureza e proteção a comunidades vulneráveis podem muito bem caminhar juntos. É esse, aliás, o conceito de desenvolvimento sustentável, modelo ideal para o Rio Grande do Sul – que necessita crescer, mas, por ser seguidamente atingido pelas mudanças climáticas, sabe que não pode ser a qualquer preço.



















